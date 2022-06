Escolas municipais promovem a Semana do Meio Ambiente em Santa Bárbara do Leste

SANTA BÁRBARA DO LESTE – Conscientizar os estudantes e a população sobre a importância de se preservar os recursos naturais tem sido um grande objetivo do Governo Municipal e, celebrando o Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado em 5 de junho, as equipes pedagógicas das escolas municipais realizaram diversas atividades com os alunos durante a última a semana.

O trabalho foi desenvolvido com total apoio da Secretaria Municipal de Educação e do Governo Municipal.

A secretária de Educação, Meire Débora Silveira, parabenizou as equipes pedagógicas pelo empenho e dedicação. Segundo ela, é maravilhoso ter a oportunidade de contar com a participação ativa de todos os profissionais de educação, que não medem esforços para que os estudantes recebam uma educação de qualidade, que se evidencia na escola e no meio social.

A prefeita Wilma Pereira acompanhou as atividades e, na última quinta-feira (9), ela esteve presente com estudantes e profissionais de educação em uma palestra realizada pelo professor Marcos Magalhães, do Centro Universitário de Caratinga. A prefeita destacou que cuidar do meio ambiente é um compromisso da administração e que, enquanto gestora de Santa Bárbara do Leste, ela continuará incentivando a realização de atividades e trabalhos voltados para a preservação da natureza, pois isso reflete, principalmente, na saúde e no bem-estar da população.

Professor Marcos Magalhães aproveitou a oportunidade para parabenizar a prefeita Wilma Pereira pelas diversas ações realizadas no município. Segundo ele, desde 2017, a administração tem empenhado esforços para concretizar as ações efetivas, elencadas no Plano Municipal de Meio Ambiente. Professor Marcos ressaltou ainda que, a Prefeita deu mais um importante passo em defesa da natureza, com a assinatura da Ordem de Serviço para o desenvolvimento de um projeto que visa tirar o esgoto que, atualmente é lançado diretamente no rio. Para ele, a administração está de parabéns, especialmente por incentivar os estudantes a conhecerem e a preservarem o meio ambiente.

