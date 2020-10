Equipe Tiro Prático de Caratinga apresenta resultados

DA REDAÇÃO– A Equipe Tiro Prático de Caratinga apresenta o desempenho em algumas competições, que ocorreram nos meses de setembro e outubro. Eles contam com incentivo do Programa Bolsa Atleta.

No dia 27 de setembro, eles participaram da 3ª etapa do Campeonato Mineiro realizado no Clube Áquila de Tiro em Nova Lima, região metropolitana de Belo Horizonte.

Edson Firmino conquistou o 2° lugar nas duas categorias que participou (Tiro Rápido de Precisão Light e Pistola .22 Iron). Já Herilberto Pereira, competindo na categoria Sênior, conquistou seis pódios nessa etapa. São eles: 1° lugar no Tiro Rápido de Precisão Classic; 2° lugar na categoria Revólver Sênior; 1°lugar na modalidade Saque Rápido, categoria Classic Sênior e 2° lugar na categoria Revólver Sênior. Na modalidade NRA, conquistou o 1-° lugar na categoria Classic Sênior e 3° lugar na categoria Revólver Sênior.

“A viagem foi muito cansativa. Praticamente 700 km. Mas, valeu a pena. Gostamos muito desse esporte e ainda representando nossa cidade”, declarou Edson Firmino.

Já no último domingo (11) foi realizada a 4ª etapa do campeonato Mineiro Online de Saque Rápido, Tiro Rápido de Precisão, NRA e Desafio do Aço em Caratinga na Lagoa Silvana. A Equipe Tiro Prático conquistou cinco pódios nas modalidades disputadas pelo atleta Herilberto Pereira, de Tiro Rápido de Precisão, NRA e Saque Rápido.

Em cada modalidade Herilberto disputa em duas categorias, são elas: Revólver e Classic (pistola semiautomática). O pódio no Campeonato Regional ficou por conta de Edson Firmino, que conquistou o 3° lugar na modalidade NRA categoria Light e o 3° lugar na modalidade TRP, categoria Pistola Iron .22