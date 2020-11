Entregador de lanches encontra moto que havia sido roubada

CARATINGA – No final da noite deste último domingo (1), em entregador de lanches foi assaltado quando levava um pedido para a rua Jorge Teixeira de Siqueira, no bairro Conjunto Habitacional.

O entregador contou que no momento do assalto, dois indivíduos pularam na frente de sua motocicleta ordenando que ele parasse, sendo que um deles estava armado. Os assaltantes ainda levaram sua motocicleta Honda CG de cor cinza.

A vítima disse ainda que os autores trajavam roupas escuras e usavam máscaras e capuz.

Já na manhã desta segunda-feira (2), a vítima disse que encontrou sua motocicleta abandonada em meio aos eucaliptos, no final do loteamento “Tãozinho Vilela”. A guarnição PM compareceu no local, confirmando a recuperação do veículo.

Foi feito rastreamento, mas autores não tinham sido detidos até o final dessa edição.