Entrefolhense assassinada na Flórida

Crime aconteceu na última semana. Um suspeito foi detido pela polícia americana

DA REDAÇÃO – Nadir Veríssimo, 52, foi morta na noite da última quarta-feira (25/11), às vésperas do Thanksgiving (Dia de Ação de Graças). O corpo foi encontrado pela colega de quarto no dia seguinte, na casa em que elas moravam em Pompano Beach, na Flórida. Nadir era natural de Entre Folhas. Um suspeito de ter cometido o crime foi detido.

A polícia foi acionada e chegou ao local por volta das 9h40, quando constatou a morte por estrangulamento. Segundo o responsável pelo caso, o principal suspeito é Roberto Alves de Lira, 45, também brasileiro e lutador de jiu-jitsu. Ele foi preso em sua casa em Deerfield Beach, e segundo os relatos policiais, confessou o crime. Agora responderá por assassinato premeditado, tentativa de assassinato, invasão domiciliar, entre outros crimes. O suspeito está sob custódia do serviço de imigração.

MOTIVAÇÃO

Uma das amigas mais próximas de Nadir disse que o crime teria sido motivado por Roberto não aceitar o fim do relacionamento com a colega de quarto da vítima. Essa fonte disse que o casal morou junto no quarto alugado na casa de Nadir. Após ter ameaçado de morte a então companheira, ele teria sido expulso da residência pela dona da casa, no caso, Nadir, e decidiu se vingar. “Ele era muito possessivo” contou.

Ela relatou que no dia do crime o homem se escondeu dentro da casa e esperou a vítima ficar sozinha. “Aparentemente ele a asfixiou com um mata-leão”, falou.

Após cometer o assassinato, ele deitou o corpo na cama como se estivesse dormindo e fechou a porta do quarto, o que dificultou que ela fosse encontrada.

Nadir era natural de Entre Folhas e morava nos EUA há 21 anos. Ela era funcionária do banco Chase e não tinha familiares no país. “Ela era a pessoa mais maravilhosa que eu conheci, tínhamos dez anos de amizade, ela era doce, todos no banco a amavam, não sei como ele pôde fazer isso”, desabafou a amiga.

Uma conta no site de arrecadações online Gofundme foi aberta para ajudar nas despesas funerárias. Ela havia manifestado desejo de doar os órgãos. Até a noite do último domingo (29/11), a campanha havia arrecadado $1,616 de uma meta de $10 mil.

FAMÍLIA

A reportagem do DIÁRIO DE CARATINGA entrou em contato com uma irmã de Nadir, que reside em Entre Folhas, mas ela disse a família está muito abalada e ainda sabe poucas coisas sobre o que aconteceu.

*Com informações do site de notícias “Acheiusa”