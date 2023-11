Enfrentando a onda de calor no Brasil: a importância do consumo adequado de água

Por Patrícia Nayara Estevam*

Olá, leitor!

Em meio à intensa onda de calor que assola o Brasil, é importante que a população esteja consciente da necessidade de se manter hidratado. As altas temperaturas que têm caracterizado o clima recentemente exigem uma atenção redobrada em relação ao consumo de água, essencial para preservar a saúde e o bem-estar de todos.

O calor intenso não apenas aumenta a transpiração, mas também pode levar a uma desidratação rápida e perigosa. É essencial que cada indivíduo assuma a responsabilidade de se manter devidamente hidratado, adotando hábitos que minimizem os riscos associados a temperaturas extremas.

O consumo ideal de água varia de acordo com fatores como idade, peso, níveis de atividade física e, é claro, as condições climáticas. Em dias quentes, orienta-se aumentar a ingestão de líquidos para compensar as perdas causadas pela transpiração. Adultos saudáveis devem consumir cerca de dois litros de água por dia, mas em situações de calor intenso, esse valor pode precisar ser ajustado.

Além disso, é importante diversificar as fontes de hidratação, incorporando não apenas água pura, mas também água de coco, sucos naturais e alimentos ricos em água. Dentre os alimentos com maior teor de água destacam-se as frutas como melancia, melão e abacaxi, e os vegetais como pepino, abobrinha e tomate. Essa abordagem garante não apenas a reposição de líquidos, mas também nutrientes essenciais para manter o corpo em equilíbrio. Bebidas alcoólicas, refrigerantes e energéticos não contam como fontes de hidratação e devem ser evitados.

Os grupos mais vulneráveis ao calor e desidratação, como idosos e crianças, demandam atenção especial. Monitorar de perto o consumo de água desses grupos, incentivando-os a ingerir líquidos com frequência, é fundamental para evitar complicações de saúde relacionadas ao calor.

Fique atento!

– A sede é o sinal mais importante de que o organismo está necessitando de muita água. Portanto, não espere sentir sede para se hidratar.

– Quando estiver praticando exercícios físicos, há necessidade de tomar ainda mais água.

– Na maior parte dos casos, a urina de coloração amarelo-escuro é um sinal de consumo de água abaixo do ideal, que pode levar o indivíduo a um estado de desidratação. Ajuste o consumo de água até a urina ficar bem diluída, com cor clara.

Para finalizar o artigo de hoje, deixo uma dica para você sobre como calcular a necessidade de água, de forma individual. Basta multiplicar seu peso por 35ml e o resultado será a quantidade de água que você deverá ingerir ao longo do dia. Isso significa que se você é um adulto saudável e possui 70kg, precisa consumir, em média, 2 litros e 450 ml de água (70kg x 35ml = 2.450ml).

E você, está consumindo a quantidade ideal de água?