EM NÚMERO, VERSO E PROSA

Crônica escrita pela aluna Maria Clara

Felicidade

Ela é tão simples, mas tão complicada. Dizem que para vivê-la precisamos passar dessa pra melhor, ou ir além do horizonte. Existem teorias para tentar explicar o que é a felicidade, mas a resposta é inexata.

Pode ser que ela seja como os longos cabelos da Rapunzel que a libertaram da prisão cotidiana, mas também pode ser como a maçã que a Branca de Neve ganhou (grande, vermelha e envenenada), oferecida por uma doce e frágil velhinha, que propositalmente adormeceu a menina considerada mais bela.

A vida pode nos proporcionar a felicidade verdadeira, aquela que pode vir em forma de sorrisos, pessoas e momentos. Existe também a felicidade obscura e ao mesmo tempo infeliz, isso quando queremos ser melhor que alguém. Há quem se contente com a infelicidade do outro, se orgulha em se ver melhor e egoísta. Mas existem aqueles que não suportam ver a tristeza no próximo, aqueles que a felicidade deles é ver o outro bem e feliz.

Quem vive em paz é feliz?… Não sabemos. Pode ser que todos sejam, ou nenhum.

Acredito que a beleza da vida é a felicidade. Não temos que esperar o fim para sermos felizes. A vida é linda e curta, foi feita justamente para ser vivida.

Já parou pra pensar que somos os principais responsáveis pela nossa felicidade?

Pois é… Agradeça pelo “pouco” que você tem, pode ser que seja tudo o que o outro precisa ter para ser feliz.

Corra atrás dos seus sonhos, nada é impossível, você consegue!

A sua felicidade só depende de você.

Maria Clara Santana Souza

Aluna do Núcleo de Ensino Professor João Martins- NEPJM