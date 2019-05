EM NÚMERO, VERSO E PROSA

Texto escrito pela aluna Amanda Pinheiro

Borboleta amarela

Andava calmamente pelo meu jardim, observava como as flores têm as cores intensas e como seu perfume era doce, observava os insetos… enfim, toda a beleza do jardim.

Todos os dias que venho aqui, sinto-me livre, leve, sem ter que sentir o pesar do dia a dia. Aqui é meu lugar seguro, meu lugar preferido de todo mundo.

Sento-me na grama e uma borboleta amarela pousa em meu braço. Observo a beleza dela, como ela é calma e não voa de meu braço, ela me faz sorrir, me sinto feliz com sua companhia. A borboleta não voa e sua companhia faz com que eu me apegue a ela. Decido então prendê-la em uma caixinha de sapato. Quero que ela me faça sorrir todos os dias, me sentir feliz, e sei que a borboleta amarela me fará sorrir se eu guardá-la comigo para sempre.

Levo ela para dentro de casa e prendo-a em uma gaiola, e, todas as vezes que a olho, me vejo sorrindo, por ter a mais bela borboleta de todas.

Porém não vejo mais a leveza da borboleta, não a vejo voar como antes, a cor de suas assas não estão mais tão amarelas. Não entendo muito bem o porquê dela não ser mais como antes. Observo e penso que ela não tinha mais a vida de antes, não era livre como antes, não voava como antes, não tinha a mesma cor de antes… não estava feliz como antes.

Meu coração se aperta ao pensar que tenho que deixá-la ir embora, que meu amor pela borboleta amarela não era capaz de mantê-la viva e feliz. Não sorriria mais ao vê-la quando chegasse em casa, sentiria imensamente sua falta.

Estava na hora de deixá-la partir. Fui até o jardim, abri a gaiola e… ela se foi… voou para longe… voou feliz, voltou sua cor amarelo vivo, ela se sentia leve de novo.

Eu nunca esqueceria a borboleta amarela, ela me ensinou que o amor nos faz muito bem, nos deixa com um sorriso incomum, mas quando ele é dado de uma forma que nos prende, pode nos sufocar e nos tirar a cor das emoções, tirar a leveza… tornar pesada a vida. Amor bom é que nos torna leve, para nos sentirmos livres, quando quisermos.

Eu amei a borboleta amarela, mas o amor nos ensina que devemos deixar livre quem amamos para que eles possam ser felizes.

Amanda Pinheiro

Aluna do Núcleo de Ensino Professor João Martins-NEPJM