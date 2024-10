Eleitos em Caratinga falam com exclusividade ao Diário de Caratinga

CARATINGA – O DIÁRIO DE CARATINGA realizou a transmissão ao vivo neste domingo (6) e nesta segunda-feira (7) onde tratou apuração das eleições 2024 e também entrevistou alguns dos eleitos. Ao todo, foram mais de 8 horas de transmissão ao vivo.

DR. GIOVANNI

Com exclusividade, Dr. Giovanni (PL) concedeu uma primeira entrevista depois de eleito ao DIÁRIO. O próximo prefeito de Caratinga expressou sua gratidão a todos que estiveram do seu lado durante a campanha, amigos, família, e companheiros políticos. Dr. Giovani também fez uma avaliação de sua caminhada rumo a vitória para assumir a cadeira do executivo em 2025. “Nós levamos uma proposta que o povo entendeu, o povo optou pela melhor proposta, e o exercício da democracia é esse. Cada uma apresenta a sua proposta, apresenta aquilo que pretende fazer para a cidade, para o povo, e o povo escolhe. Então foi uma campanha bem difícil para todos, entretanto, nós vimos que saímos vitoriosos pela vontade de Deus e pelo voto do povo. Eu atribuo a minha vitória em primeiro lugar a Deus, sou um homem de fé, e a palavra de Deus diz assim “Sem fé é impossível agradar a Deus. Em todo o tempo acreditei, acreditei tanto, que na sexta-feira (4), pedi a um companheiro de campanha que fosse e protocolasse junto à Polícia Militar o espaço da avenida Catarina de Cimini para que nós comemorássemos a vitória. E isso a gente chama de atitude de fé, porque fé não é sentimento, fé é atitude. Ou você crê ou não crê, ou você acredita ou não. Então é primeiro a Deus e depois uma equipe que trabalhou comigo, ninguém ganha sozinho, ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Juntos é que nós somos fortes e juntos é que nós chegamos mais longe. Então, graças a Deus, eu tive ao meu lado verdadeiras pessoas aguerridas que não afastaram em nenhum minuto, cansados, exaustos, mas não recuaram. E esta coesão da nossa equipe fez com que a gente conseguisse chegar na frente como nós chegamos”, disse Dr. Giovanni.

Dr. Giovanni também avaliou a participação de seu vice, Ronaldo da Milla (Novo). “O Ronaldo foi essencial para que nós chegássemos à vitória. Isso demonstra que tanto eu quanto ele tivemos participação expressiva no mandato do atual prefeito, onde eu fui vice no primeiro e ele foi vice no segundo mandato. Então, tanto eu no primeiro mandato, quanto ele agora no segundo mandato, tivemos uma participação expressiva na vitória do atual ocupante do poder executivo. E agora nós dois, unidos, mostramos a força e mostramos que o povo realmente apoiava a mim e a ele também. Então, essa união foi essencial e fundamental para a nossa vitória”, disse o prefeito eleito de Caratinga.

RONALDO DA MILLA

O vice-prefeito Ronaldo da Milla (Novo), reeleito para o mesmo cargo na chapa de Dr. Giovanni, expressou sua gratidão ao povo. “Para quem depositou esperança no Dr. Giovanni e no Ronaldo da Mila, pode confiar, é uma responsabilidade muito grande, não vai faltar compromisso. A omissão não fará parte dessa gestão. Se nós pudermos executar, nós vamos fazer. Se não pudermos, nós vamos explicar porque não foi feito. Vamos ser claros, ouvir as bases, ver qual a prioridade da comunidade e transformar essa prioridade em política para aquele local”, enfatizou Ronaldo da Milla.

ALTAIR NÊGO

Também esteve na redação do DIÁRIO, o vereador Altair Nêgo (PP), que falou do seu partido ter contribuído para que voltasse ao legislativo, pelo coeficiente partidário, e agradeceu aos seus eleitores. “A gente viu que ia ter um pouco de dificuldade, algumas pessoas iam nos falando que o PP não faria duas vagas, mas a gente sempre buscando fazer o melhor, buscando os votos e a gente sabia do potencial do nosso companheiro Ricardo Angola, sabia que ele ia crescer muito e a gente confiou nisso aí. Fizemos o nosso trabalho e o PP saiu bem-sucedido. Eu acredito que foi um trabalho muito bem feito. Os nossos companheiros também responderam à altura e conseguimos chegar aí, almejar as duas vagas que nós estávamos pretendendo desde o início. “Já sou conhecido porque eu gosto de trabalho, eu gosto de trabalhar. Eu fui criado com trabalho, meus pais me ensinaram a trabalhar, e eu gosto muito de fazer a diferença, de fazer acontecer. Então tenho certeza que vou poder chegar mais perto, a gente sabe que está vindo em oposição e acredito que nós podemos chegar mais perto do prefeito e conversar. Acredito que podemos trabalhar juntos e fazer um trabalho bacana para o povo de Caratinga. Porque a eleição acabou dia 6, agora temos que pensar no povo e trabalhar pelo povo, porque eles nos elegeram”, disse Nêgo.

RICARDO ANGOLA

Ricardo Angola (PP), o vereador com maior número de votos, 1.433, lembrou do aprendizado que teve com seu saudoso pai, João Angola. “Graças a Deus tenho a referência do meu pai, até lembrei ontem que em 1992, eu tinha 10 anos de idade e ele foi o vereador mais votado, no segundo mandato dele. E agora também estou com 42 anos, e sou o vereador mais votado. Quero continuar trabalhando cada vez mais para honrar a cada uma por esses 1.433 votos”.

EBINHO

Ebinho (MDB) enfatizou que a persistência foi muito importante para sua vitória. “Nós persistimos na campanha, a campanha nunca parou na verdade. A gente concorreu em 2020 com uma votação muito expressiva, pelas questões partidárias e eleitorais, que não cabe agora aqui explicar não fui eleito, mas naquela época nós fomos o nono mais votado. Então era importante que nós continuássemos trilhando o caminho para buscar a eleição, e até mesmo para honrar a votação que a gente teve naquela primeira, a gente se sentiu no dever, na obrigação de continuar esse trabalho. E foi um trabalho de construção, a política é isso, a gente tem que construir um caminho para a gente chegar num resultado. E foi o que aconteceu, a gente foi eleito, agradeço a Deus por isso, agradeço as pessoas que caminharam comigo. E se Deus quiser, a partir de 1º de janeiro, a gente vai desempenhar o nosso papel e cumprir a nossa obrigação para o desenvolvimento da nossa cidade e da população de Caratinga”, disse Ebinho.

JOÃO CATITA

João Catita (Republicanos) conquista seu segundo mandato, tendo como reduto eleitoral o distrito de Santa Luzia, distrito de Caratinga. “Minha felicidade é muito grande, quero agradecer a Deus pela votação, agradecer meus eleitores que confiaram os seus votos na minha pessoa. Fico muito feliz de saber que a gente está aí para somar junto com os que voltaram e com os outros vereadores que foram eleitos”.

JUAREZ DA FARMÁCIA

O Juarez da Farmácia (PSDB) comentou sobre sua campanha e garantiu honrar seu mandato. “Nós fizemos uma campanha, vamos dizer assim, cansativa, até mesmo pelo momento que a gente vive, o clima, o calor, mas com um final muito gratificante. Quero honrar o mandato junto ao nosso eleitor, aquele que confiou, aquele que prestigiou e também aquele que não votou por algum motivo, mas o mandato é de todos, nós entendemos essa responsabilidade”.

JÉSSICA SILVEIRA

Jéssica Silveira (Avante) afirmou que continuará atuando pela causa animal e também em prol dos idosos, dedicando sua vitória a Deus. “Sem Deus a gente não vai a lugar algum, então eu entreguei na mão Dele, que se fosse da vontade Dele eu seria eleita. Se eu não fosse eleita é porque não seria bom pra mim. Então, Deus quis que eu representasse a nossa cidade e os nossos projetos nessa eleição agora de 2024”.