Egoísmo: O Princípio Que Rege Nossa Sociedade

Ao olharmos para o modo de viver de nossa sociedade atual, é fácil perceber que vivemos em uma época em que a individualidade tem alcançado altos graus de influência sobre toda a população, todos parecem buscar, cada vez mais, viver somente por si e para si, buscando fazer valer suas vontades, mesmo que, para isso, desrespeite o direito das outras pessoas. Assim, influenciadas, muitas vezes, por uma falsa ideia de “amor próprio”, tem deixado completamente de lado o amor aos outros, a compaixão, e a empatia, envolvidos numa disputa particular, proveniente de um egoísmo desenfreado.

Atualmente, é fácil perceber que muitas pessoas têm vivido a sua própria vida alheia a todas as outras, envoltas em seu egoísmo, não se importam com nenhuma pessoa que foge ao seu pequeno grupo familiar, muito menos têm demonstrado se importar com as consequências de suas ações e escolhas que possam vir a afetar as outras pessoas, ou a sociedade como um todo. Nossa sociedade atual é formada em sua maioria por pessoas frias, insensíveis, indiferentes… pessoas que demonstram um grande descaso para com o próximo, e tentam maquiá-lo através de um vão discurso ideológico.

Enquanto os membros de nossa “sociedade” continuarem vivendo em prol da satisfação de seus próprios desejos, continuaremos vivendo em uma sociedade onde não há consenso, onde não há compatibilidade de ideias, companheirismo, sentido de comunidade… se cada membro não fizer a sua parte, o corpo nunca funcionará bem. O bom funcionamento do corpo depende da boa relação entre seus membros, de sua união, sua integração, de sua cumplicidade, seu companheirismo, seu senso de responsabilidade para com o corpo em geral… o mesmo se dá com a sociedade. A sociedade só vai bem quando todos os membros que a compõe trabalham juntos em busca de um mesmo propósito, dos mesmos ideais.

Só conseguiremos fazer valer os nossos diretos como cidadãos quando nos unirmos, deixarmos nosso egoísmo de lado e, juntos, como uma sociedade bem organizada, independentemente de muitas de nossas visões particulares, lutarmos pelos valores e ideais que realmente valem a pena, nos trazendo de volta a união, o companheirismo, a interdependência entre todos os indivíduos, restaurando, e resgatando, o sentido da palavra “nação”.

Que venhamos pensar quais tem sido nossos papéis diante da sociedade na qual estamos inseridos, e analisar se não estamos simplesmente buscando satisfazer somente as nossas vontades, mergulhados em nosso egoísmo, presos em nós mesmos, completamente indiferentes e alheios às nossas responsabilidades para com a sociedade em geral, fazendo com que muitos acabem sofrendo as consequências de nosso egoísmo.

Wanderson R. Monteiro

(Bacharel em Teologia pelo ICP)

São Sebastião do Anta – MG

dudu.slimpac2017@hotmail.com