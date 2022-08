Educação a Distância

Ao longo dos anos, muitas coisas mudaram e, como consequência dessas mudanças, o processo educacional também foi se modificando, buscando fazer com que as pessoas até então excluídas do ambiente escolar fossem inseridas nesse meio, podendo realizar o sonho de estudar, ao mesmo tempo em que o Ministério da Educação e da Cultura buscava diminuir o analfabetismo e a evasão escolar. Buscou-se, ao longo dos anos, facilitar o acesso das pessoas ao conhecimento, e foram desenvolvidos meios e sistemas para fazer com que a educação se tornasse mais democrática, algo possível, se não a todos, pelo menos ao maior número de pessoas possível. Assim, para suprir a defasagem escolar de muitas pessoas que não puderam frequentar a escola em sua infância, foi desenvolvido o sistema de alfabetização de adultos, que se tornaram conhecidos pelos supletivos. Mas, mesmo com uma facilidade maior de se ter acesso ao ensino fundamental e médio – o que tem tido enorme importância, e feito uma diferença enorme na vida de muitos -, para muitos, o ensino superior ainda era algo quase impossível de ser alcançado, pois, por conta de seu custo financeiro, ainda hoje é visto como algo feito para uma elite mais abastada.

Mas, com as mudanças ocorridas no mundo, e nas formas de se produzir e disseminar o conhecimento, até mesmo o inalcançável ensino superior se tornou uma realidade mais próxima de muitos por meio dos método de Ensino a Distância, o famoso EAD, que, depois de um longo processo de transformações e mudanças, veio a se tornar uma opção, não só para quem desejava fazer um curso superior, como também se tornou um meio para a democratização do acesso ao ensino superior, que era tão almejado pelo Ministério da Educação e Cultura, que incentivou a popularização de tais cursos a distância, para que, com a facilidade do acesso, aumentasse os alunos e, consequentemente, com o tempo, se elevasse também, o nível de escolaridade do país. O que se esperava era popularização do conhecimento, de modo a contribuir efetivamente para a melhora do nível de educação e, consequentemente, a melhora na qualidade de vida dos cidadãos em nosso país.

Atualmente, estamos na terceira geração da modalidade de ensino a distância, que é, também, a mais conhecida, que faz uso de ambientes virtuais de aprendizagem, por meio da internet, que substituiu o ensino via correio, e os telecursos.

Tais meios foram pensados para tornar possível a educação em locais e horários distintos, possibilitando que as pessoas, independente do lugar onde vivem, tenham acesso à educação, de modo a poder adquirir conhecimento e melhorar sua qualidade de vida.

A Educação a Distância revolucionou o acesso ao conhecimento, e facilitou o acesso ao ensino superior, trazendo como consequência, a mudança de vida de inúmeras pessoas que passaram a ter novas esperanças e oportunidades através de seu ingresso em cursos superiores por meio da Educação a Distância que, mesmo não sendo a melhor opção, e ainda estando longe de alcançar um nível satisfatório, tem sido a solução para que muitos alcancem a sua tão sonhada formação em sua vida de estudos.

Wanderson R. Monteiro

Formado em Teologia, coautor de 4 livros e vencedor de três prémios literários.

(São Sebastião do Anta – MG)