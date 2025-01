Dupla presa por tráfico de drogas

CARATINGA – Na noite desta segunda-feira (20), a Polícia Militar prendeu dois jovens, 19 e 27 anos, por tráfico de drogas. A ocorrência foi registrada na rua Thomaz Cimini com avenida Tancredo Neves, em Caratinga.

Por volta das 19h, durante averiguação de denúncias do DDU (Disque Denúncia Unificado – 181), a guarnição PM visualizou dois autores saindo de uma residência, que alvo de diversas denúncias de tráfico de drogas.

Os militares fizeram abordagem e encontraram com o jovem de 19 anos, 12 pedras de crack em um dos bolsos da bermuda. Já com o autor de 27 anos, foram localizadas mais quatro buchas de maconha e duas pedras de crack.

Durante buscas pelo local, inclusive na residência, que teve a entrada franqueado pela companheira de um dos autores, foram encontrados mais entorpecentes

“Com o sucesso da ação policial no local, foram fechados oito DDU’s com resultado positivo, fortalecendo, assim, a importância deste mecanismo de defesa social da população contra as diversas atuações criminosas, especialmente, o tráfico de drogas”, enaltece a PM.

Autores e materiais foram apresentados na Delegacia de Polícia para demais providências legais pertinentes.