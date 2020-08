Duas armas de fogo apreendidas durante operação Safra Segura

SANTA BÁRBARA DO LESTE – Durante a operação “Safra Segura”, na última sexta-feira (31/07), a Polícia Militar apreendeu armas de fogo no córrego do Bananal, zona rural de Santa Bárbara do Leste.

A PM recebeu uma denúncia de que havia Kadet, de cor vermelha, com placas de Belo Horizonte, no Córrego do Bananal, zona rural de Santa Bárbara do Leste. O veículo estaria sendo conduzido por um ‘cidadão estranho’, inicialmente no Córrego do Caratinguinha, oferecendo uma motosserra a diversos cafeicultores, alegando que aceitaria trocar a máquina em café, ou em qualquer outro objeto de igual valor.

A PM iniciou a atividade com abordagens e patrulhamento para localizar o veículo denunciado. Em determinado ponto, no córrego do Bananal, militares viram dois indivíduos em uma motocicleta, aparentando ser uma Honda CG 150, de cor vermelha. Ao avistarem a PM, os ocupantes da moto fizeram manobra de retorno, sendo possível observar que a motocicleta estava sem a placa de identificação.

Durante a fuga, o garupa da motocicleta arremessou algo no mato, e durante varredura pelo local, os militares encontraram um saco contendo duas armas de fogo de fabricação artesanal, uma caixa contendo espoletas, um frasco de pólvora e uma luneta.

Foram feitas várias diligências, mas os autores não tinham sido detidos até o final dessa edição.