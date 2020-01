Duas apreensões de drogas no bairro Aparecida

CARATINGA – A Polícia Militar realizou duas apreensões de drogas no bairro Nossa Senhora Aparecida. Ambas foram efetuadas na rua José Belegard. Dois suspeitos foram detidos.

A primeira apreensão ocorreu durante a tarde desta terça-feira (14). Vinícius da Silva Moura, 24 anos, foi abordado e submetido à busca pessoal, sendo encontrada no bolso de sua bermuda a quantia de R$ 224,00. Foi feita varredura nas imediações, sendo localizado em um beco, 19 cápsulas com cocaína, onze pedras de crack e uma bucha de maconha. Vinicius foi encaminhado à delegacia por suspeita de envolvimento com o crime de tráfico de drogas.

A segunda apreensão aconteceu no início da madrugada de ontem. Lucas Eduardo Oliveira Lughat, 18 anos, foi abordado e com ele foram encontrados três pacotes contendo diversos microtubos utilizados para armazenamento de drogas, R$ 148,00 e 26 pinos com cocaína.

Lucas foi conduzido à delegacia de Polícia Civil.