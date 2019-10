Dono de extensa ficha criminal é preso por suspeita de tráfico de drogas

PIEDADE DE CARATINGA – Abidios Soares Botelho, 37 anos, mais conhecido como ‘Bidinho’, foi preso na tarde de ontem por suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas. Segundo a Polícia Militar, Abidios tem extensa ficha criminal.

A Polícia Militar desencadeava a operação antidrogas no bairro São José, em Piedade de Caratinga, quando em dado momento encontrou com Abidios, que já é conhecido do meio policial. Ao avistar a PM, ele tentou mudar de direção repentinamente, mas foi abordado.

Segundo o sargento Souza Júnior, foi realizada busca pessoal e nada de ilícito foi encontrado, mas Bidinho ficou muito nervoso e em varredura no local, “foram localizados quatro tabletes de maconha escondidos em meio a folhas secas e em sua casa foi encontrada uma sacola com aproximadamente um quilo de ácido bórico, que é utilizado para refino de cocaína, e dois pássaros da fauna silvestre”.

De acordo com o militar, este indivíduo tem extensa ficha criminal por roubos, homicídio e tráfico de drogas.

Bidinho não assumiu a droga, disse que apenas os pássaros seriam dele, o que não convenceu a polícia diante das evidências encontradas. O suspeito foi preso e levado para delegacia de Polícia Civil.