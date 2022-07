Domingo recheado de atrações em Entre Folhas

Município sedia evento esportivo com participação de ciclistas de toda a região, além de oferecer programação extensa de vacinação e exames gratuitos para toda a comunidade

ENTRE FOLHAS – Neste domingo, dia 10, Entre Folhas sedia dois eventos extremamente importantes para a comunidade. O 1º Pedal Entre Folhas tem previsão de largada prevista para 8h30, do centro da cidade e linha de chegada também no mesmo local. Serão três circuitos, o kids para a criançada, com percurso a ser percorrido nas ruas do centro da cidade. Os circuitos de 20 km e 30 km contarão com apoio da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros durante o trajeto, sendo que o mais longo, de 30 km, oferece premiação em dinheiro, além de troféu para os três primeiros colocados das categorias feminino e masculino. Quem completar o trajeto primeiro receberá R$300 reais, o segundo lugar R$200 reais e o terceiro lugar ficará com a quantia de R$150 reais, nas duas categorias.

No mesmo dia acontece o programa “Saúde em Ação”, também na Praça da Cidade, voltado para cuidados do corpo e da mente, além de muito lazer para a criançada. Serão montadas quatro tendas na Praça José Lanzilott, sendo uma delas privativa, fechada para realização de exames como HIV, Sífilis e Hepatites virais. Neste dia, haverá uma grande movimentação da equipe da Saúde para vacinar a população contra a Covid-19. Serão disponibilizadas doses para crianças a partir de cinco anos de idade, além das doses de reforço para adolescentes, jovens e adultos. Pessoas a partir de 40 anos de idade que tomaram a terceira dose há quatro meses, poderão receber a quarta dose do imunizante contra a infecção causada pelo coronavírus.

Além de pipoca e algodão doce, a garotada vai pode brincar bastante em brinquedos como touro mecânico, piscina de bolinhas, futebol de sabão e outros. Tem programação para todas as idades. A equipe da Prefeitura estará na Praça atenta à organização e informação do público.