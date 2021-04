CARATINGA- Após muitas queixas dos condutores que transitam pelo perímetro urbano da BR-116, em Caratinga, a unidade local do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) realizou ontem a limpeza dos trechos, com a poda da vegetação que já avançava do acostamento em direção à pista. A situação, além de prejudicar a visibilidade de motoristas e motocicletas, prejudicava os pedestres que precisavam se arriscar em meio aos veículos.