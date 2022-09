Divulgada lista de municípios afetados indiretamente pela mineração

Dom Cavati, Ipanema, Pocrane e Raul Soares foram citados

DA REDAÇÃO- A Agência Nacional de Mineração (ANM) divulgou lista prévia dos municípios afetados indiretamente pela atividade de mineração, do período de maio de 2022 a abril de 2023, para recebimento de parcelas da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (CFEM). Fazem parte da lista, os municípios de Dom Cavati, Ipanema, Pocrane e Raul Soares.

Interessados poderão solicitar inclusão ou correção na lista por meio de requerimento disponibilizado no Sistema Eletrônico de Informações (SEI) até o dia 24 de setembro.

No caso de ente federativo em que existam estruturas de mineração que viabilizem o aproveitamento industrial da jazida, o requerimento deve conter os processos minerários aos quais as instalações estão ligadas e a geometria das instalações, em coordenadas geodésicas no Sistema de Referência Geocêntrico para as Américas em meio digital, juntamente com seu respectivo memorial descritivo.

Os processos serão direcionados à Divisão Nacional de Distribuição, Inteligência que analisará os requerimentos em 1ª instância e, posteriormente, divulgará as decisões. Os casos omissos serão dirimidos pela Superintendência de Arrecadação e Gestão de Receitas (SAR) em conjunto com a Divisão Nacional de Distribuição, Inteligência e Planejamento de Receitas (DINDIPR).

O QUE DIZ A LEI

De acordo com a Lei 8.001/1990, o Distrito Federal e os municípios, quando afetados pela atividade de mineração e a produção não ocorrer em seus territórios, têm direito a 15% dos valores arrecadados. O processo de inclusão de municípios indiretamente afetados está disciplinado pelo Decreto 9.407/2018 e pela Resolução ANM 006/2019.

São considerados municípios afetados indiretamente pela atividade minerária os cortados pelas infraestruturas de transporte ferroviário e dutoviário de minérios, os afetados pelas operações portuárias e de embarque e desembarque de substâncias minerais e onde se localizem as pilhas de estéril, as barragens de rejeitos e as instalações de beneficiamento de substâncias minerais, bem como as demais instalações previstas no plano de aproveitamento econômico.