Dia de São Pedro e São Paulo será celebrado com festa em Vargem Alegre

VARGEM ALEGRE- Pela tradição popular do Catolicismo, 29 de junho, Dia de São Pedro e São Paulo, é comemorado como um dia típico de festa junina. Seguindo esta tradição, a Paróquia São José de Vargem Alegre prepara uma grande festa para este sábado. A programação terá início às 18h com missa e, em seguida, quadrilhas e comidas típicas, com a presença dos grupos de consciência negra de Caratinga e Inhapim.

O pároco, padre José de Fátima Rosa, esclarece o porquê São Pedro e São Paulo são celebrados juntos. “No sermão do ano 395, São Agostinho de Hipona expressou que são Pedro e são Paulo na realidade eram como um só. Embora tenham sido martirizados em dias diferentes, deram o mesmo testemunho. Celebramos o dia festivo consagrado para nós, a fé, sofrimento e testemunho desses dois apóstolos”.

Outro ponto destacado pelo padre é que ambos padeceram em Roma. “Foram martirizados, possivelmente por ordem do imperador Nero. São Pedro passou seus últimos anos em Roma, liderando a igreja. Foi enterrado na colina do Vaticano e a Basílica de São Pedro está construída sobre seu túmulo. São Paulo foi preso e levado a Roma, onde foi decapitado no ano de 67. Está enterrado em Roma, na Basílica de São Paulo Extramuros”.

Na homilia de 2012 na Solenidade de São Pedro e São Paulo, o Papa Bento XVI chamou esses dois apóstolos de “padroeiros principais da Igreja de Roma”, como frisa o pároco. “Eram considerados inseparáveis. Representam todo evangelho de Cristo. São a versão contrária de Caim e Abel. Enquanto nestes vemos o efeito do pecado pelo qual Caim mata Abel; Pedro e Paulo, apesar de ser humanamente bastante diferentes e os conflitos que não faltaram, realizaram um modo novo e evangélico de ser irmãos. O Santo Padre bento XVI também recordou que Pedro foi escolhido por Cristo e humildemente aceitou a missão de ser a ‘rocha’ da igreja e apascentar o rebanho de Deus, apesar de suas fragilidades humanas. Pedro dirigiu os apóstolos como o primeiro Papa e acenou que os discípulos tivessem a verdadeira fé”.

Padre José de Fátima também usa a fala de Bento XVI para lembrar que São Paulo também é coluna de edifício espiritual da igreja. “Foi o apóstolo dos gentis. Antes da sua conversão era chamado Saulo, mas após seu encontro com Cristo foi batizado e recuperou a visão. A partir daí adotou nome de Paulo, passando o resto de sua vida pregando o evangelho. A ‘espada’ de Paulo representa o instrumento de seu martírio. Mas, a imagem da ‘espada’ se refere a toda sua missão de evangelizador. ‘Combati o bom combate’, escreve a Timóteo. Por isso o Senhor lhe deu então a coroa de glória”.

AGRADECIMENTOS

No dia 17 de julho, padre José de Fátima celebrará 25 anos de ordenação sacerdotal. Ele afirma que a data será comemorada em Vargem Alegre. “Agradeço a Deus pelos meus 25 anos de ordenação. Teremos encontro forte com os caminhoneiros no dia 13 de julho. No dia 14 de julho motocicletas e trilheiros da região vão marcar presença. Teremos um momento de missões com as Pequenas Irmãs da Divina Providência, de Belo Horizonte, Rio de Janeiro e outras regiões. Fazemos um convite a todos”.

O pároco da Paróquia São José de Vargem Alegre também deixa seus agradecimentos e gratidão por sua breve recuperação de um acidente ocorrido no dia 12 de junho, na MG-425. “Agradeço a Deus pela vitória; aos funcionários do hospital, Casa de Saúde, médicos, posto de Saúde de Vargem Alegre e acolhida de Dom Emanuel. À família que me socorreu. Agradeço aos padres Joaquim Calais e Adair, José do Carmo; meus irmãos Roberto e Alexandre e sua esposa Solange. Toda população que orou por mim nesse momento difícil”, finaliza.