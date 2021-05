Depois de mais de 15 anos, morro de acesso ao PSF José Ferreira Maia recebe calçamento

SANTA BÁRBARA DO LESTE – Garantir acessibilidade é um compromisso assumido e cumprido pelo Governo Municipal de Santa Bárbara do Leste. Desde 2017, diversos trechos, tanto da zona urbana quanto da zona rural, foram calçados ou asfaltados e agora, mais uma importante obra está sendo executada: O calçamento da Rua José Calixto (O morro de acesso ao PSF José Ferreira Maia).

De acordo com a prefeita Wilma Pereira, a implantação desse calçamento facilitará o trânsito de veículos e de pedestres no local, especialmente em dias de chuva. “Essa obra foi planejada junto aos vereadores da nossa bancada e conquistada com apoio do deputado estadual Professor Irineu, que disponibilizou 100 mil reais para que pudéssemos dar mais esse importante passo rumo ao desenvolvimento da nossa querida Santa Bárbara do Leste”, destacou a prefeita.

A obra teve início na última semana e, para os próximos dias, a população foi orientada a chegar ao PSF passando pela rua João Marçal Ferreira (a Rua que dá acesso ao antigo Paralamas).

Segundo a prefeita Wilma Pereira, a equipe responsável pela execução da obra está dinamizando ao máximo o trabalho para que o trânsito no local seja restabelecido o quanto antes, garantindo-se qualidade e segurança a todos os usuários da via.

A vice-prefeita Beth Leles destacou que o PSF foi construído há cerca de 15 anos e que, desde então, a população reivindicava melhorias no local. Para ela, é gratificante ver o quanto o município vem se desenvolvendo ao longo dos últimos anos.

Assessoria de Comunicação