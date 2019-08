Curso de Serviço Social da Doctum realiza aula inaugural

CARATINGA– Aconteceu na quarta-feira (28), no auditório da Doctum Caratinga, a aula inaugural do curso de Serviço Social. O evento foi promovido pela coordenadora do curso, Lívia Fernandes, com o apoio da equipe de professores e apresentou o tema “Minha vida na pós modernidade”.

A aula inaugural foi marcada por apresentações teatrais e musical e depoimentos dos alunos do curso de Serviço Social. Também estiveram presentes as crianças do projeto Sombra e Água Fresca da Igreja Metodista e professor Marco Antônio dos Santos que ministrou a palestra com o tema que intitulou o evento “Minha vida na pós modernidade”.

A coordenadora do curso Lívia Fernandes destacou que tudo começou a partir das capacitações e de toda programação proposta para este semestre, oportunizada pela Rede de Ensino Doctum, cujo objetivo maior trazia como proposta “Fazer Mais, Inovar, ir além”. E disse Lívia: “o grupo de professores do curso de Serviço Social se reuniu por dias pensando nas programações do semestre, e em todo momento fomos motivados em pensar além da formação acadêmica de nossos alunos, pensar na formação humana. Diante deste objetivo foi organizada a aula Inaugural. A proposta também contou com a participação dos familiares dos alunos, com intuito de que esse momento fosse marcante na vida de cada um. Confesso ter ficado muito satisfeita com a participação de nossos alunos, convidados e ex-alunos. Foi um momento de muita reflexão sobre a vida e os preceitos impostos pela pós modernidade”.

Para a aluna Joisilene Machado, do 6º período de Serviço Social, a aula inaugural foi de suma importância, “pois através dela mostramos o que há por detrás do curso para nossos familiares e amigos, onde podemos expressar um pouco do nosso conhecimento. Dando uma visão mais ampla do contato com a sociedade, mostrando que cada um tem um diferencial. E é nesse diferencial que o curso de Serviço Social nos possibilita para lidar com diversos tipos de situações. E para esse semestre, a instituição mostrou mais um de seus diferencias com docentes mais capacitados e com isso, o corpo estudantil enriquece e aprofunda seus conhecimentos sugando ao máximo dos professores o que eles têm a oferecer. Portanto minha grande expectativa é que no futuro eu possa mostrar meu diferencial”.

As peças teatrais que os alunos do 6º período apresentaram, buscaram colocá-los como verdadeiros protagonistas do processo de ensino e aprendizagem. Através de atividade lúdica os alunos mostraram a compreensão da atuação profissional na contemporaneidade, amenizando as expressões da questão social, na efetiva garantia de Direitos. A professora Renata Ribeiro orientadora desse trabalho destacou: “Os alunos elucidaram a atuação profissional antes da década de 70, de forma caritativa tendo como viés o atendimento ao indivíduo de forma individualizada e que na época “ele” que era desajustado, ao contrário da compreensão da atualidade que o sistema capitalista que evidencia as mais diversas expressões da questão social, e que hoje a intervenção profissional é realizada tendo a família como o foco principal, buscando sua emancipação na garantia de direitos”.

A professora Sônia Freitas, que coordena os estágios dos curso de Serviço Social, falou aos presentes sobre o Seminário de Prática, que tem o objetivo de trazer para a academia a experiência de estágio. Neste momento serão apresentados os diversos campos de estágio através de standers, reverenciando o fazer profissional do assistente social em cada um deles. “Como proposta da instituição estamos empenhados em formar profissionais que tenham sensibilidade e uma visão crítica para as expressões da questão social expressa no cotidiano da profissão. Nossa missão é capacitar este aluno e fomentar nele o desejo de buscar uma sociedade mais justa e igualitária”.

Quanto as expectativas do semestre são as melhores possíveis, ressaltou Lívia Fernandes, os professores do curso estão se reunindo quinzenalmente com o objetivo de discussões sistemáticas do processo de ensino e aprendizagem, mas sobretudo de acompanhar a formação humana destes alunos. “Neste semestre já estamos com as programações de visitas técnicas agendadas, projetos como “Laboratório de Rua”, “Seminário de Prática” e oficinas, enfim será um semestre muito produtivo e de muita troca de experiência e aprendizado”.