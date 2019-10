Curso de direito da Doctum realiza projeto com temática voltada para mulher

CARATINGA – Os alunos do 10º período do curso de Direito da Doctum realizaram neste semestre o projeto de extensão com a temática voltada para a mulher e vulnerabilidades sociais. A professora mestre Júlia de Paula Vieira propôs aos seus alunos, através da disciplina de Prática Real III, a metodologia maker ou “colocar a mão na massa”.

De acordo com a coordenação do projeto, as subtemáticas sugeridas nesse projeto foram enfoque às mulheres vítimas de violência em sua ampla concepção, com grupo de apoio e com enfoque a ensinar meninas sobre autoestima, igualdade, direitos e valores. A partir dessas propostas, os alunos apresentaram e executaram eventos sob a supervisão e orientação da professora Júlia de Paula, o coordenador do curso, Oscar Alexandre Teixeira Moreira e a direção da Doctum, com parceiras e apoio de outros professores e convidados.

Segunda a professora Júlia de Paula, as turmas envolvidas estão concluindo o curso de Direito e este seria o legado deles enquanto estudantes e cidadãos, pois irão à sociedade para desenvolvimento desses trabalhos, com objetivo de proporcionar melhoria social em todos os aspectos, principalmente no conhecimento acerca dos direitos, orientação e assistência às pessoas através do conhecimento obtido durante o curso.

Os eventos aconteceram em cinco datas diferentes, em cada uma foram apresentadas temáticas específicas:

17/09/2019 – Escola NEEC – 14h30 – Temas tratados com os adolescentes em palestra e dinâmica: autoestima, bullying, disciplina e prevenção às drogas.

26/09/2019 – Salão do Júri – Fórum de Caratinga – 16h, palestra pelo enfrentamento da violência contra a mulher com a psicóloga, professora Alessandra Baião. Com apoio do CEJUSC (Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania).

28/09/2019 – Centro de Convivência Inhapim – 08h30 – Café com prosa: Onde está a mulher no Direito? Com apoio do CREAS, CRAS, Secretaria de Assistência Social, Prefeitura Municipal de Inhapim e participação das professoras Júlia de Paula e Juliana Ervilha e contou com a parceria do projeto Expedição Doctum, realizado pelo professor Humberto Luiz, que ministra palestras com o tema cidadania e Direito Humanos nas escolas.

A Prefeitura de Inhapim destacou em rede social que: “Nos últimos anos, as mulheres têm conquistado cada vez mais espaço no mercado de trabalho e isso não é diferente no mundo jurídico. Elas são advogadas, públicas e privadas, juízas e promotoras enfrentando desafios diários em um universo, muitas vezes, machista.

Desde os primórdios as mulheres estiveram sujeitas ao ideal de servilismo e dominação, sejam por seus pais, irmãos, maridos ou pela sociedade machista que mitigava o acesso feminino aos diversos âmbitos sociais, entretanto, o papel da mulher transformou-se na história de acordo com as evoluções sociais”.

02/10/2019 – Escola Estadual Moacyr de Matos – 08h – com a palestra “Educação Transformadora”, ministrada pelo Delegado Almir Lugon para os alunos do 3º ano do Ensino Médio.

03/10/2019 – Escola Princesa Isabel – 09h – palestra e dinâmica para o ensino médio sobre auto estima, igualdade e direitos.

04/10/2019 – Presídio de Caratinga – 09h – Roda de café da manhã e conversa com as presidiárias (mulheres) com entrega de kits para cuidados diários. O evento contou com a participação dos alunos do 9º período que entregaram os kits os higiene arrecadados através da Gincana Solidária. Houve também a parceria com o projeto “Expedição Doctum”, realizado pelo professor Humberto Luiz.

A Gincana Solidária foi realizada pelos alunos do 9º período de Direito, através da disciplina Prática Real II, juntamente com as disciplinas integradoras, e orientação da professora Júlia de Paula.

Humberto Luiz destacou: “Recebi com muita alegria o convite para estar no presídio feminino de Caratinga falando sobre a dignidade do “ser mulher”, dentro da constituição da república brasileira, isso demonstra que para nós da Doctum, o que mais importa é o ser humano, a nossa humanidade é o que nos une a todos como iguais, levar não só o conhecimento, mas também o afeto, e sair de lá com o afeto que fomos recebidos é muito gratificante para todos nós, alunos e professores. Nós da Doctum acreditamos que o conhecimento que a gente produz não admite barreiras, nem censura, nem fronteiras, que podem impedir, que a mensagem da dignidade do Direito, alcança qualquer pessoa. Ir ao presídio falar sobre esse tema, é a prova disso. Foi um desafio, mas foi com muita alegria e saímos muito mais fortes em humanidade, do que chegamos.

Anna Ranielle da Costa Andrade, do 10º de Direito contou: “O meu projeto foi realizado com as reeducandas que se encontram na Penitenciária de Caratinga. Realizamos o projeto com muito carinho e dedicação, pois a intenção era fazer algo que de fato fizesse diferença na vida daquelas mulheres. Então, resolvemos fazer algo informal, com um café da manhã e uma roda de bate papo, para que elas se sentissem mais à vontade em falar conosco. Como sabemos que as reeducandas vivem em situação de vulnerabilidade e que o Estado apenas fornece o básico para a sobrevivência, decidimos montar kits de higiene/beleza para presenteá-las, propiciando um pouco de feminilidade a elas. Enfim, as reeducandas foram muito receptivas e adoraram a manhã que tivemos, que terminou em abraços recíprocos. Foi uma experiência maravilhosa, no qual deixamos um pouco de nós e levamos um pouco delas conosco. Nos dizeres da professora Júlia, o segredo do sucesso foi o amor! Na oportunidade, gostaria de agradecer a professora Júlia Vieira e ao professor Humberto Luiz pelo apoio; a direção do Presídio de Caratinga por permitir a realização do projeto; ao meu grupo de trabalho por ter abraçado a ideia e aos alunos do 9° período do curso de direito pelas doações”.

A realização de cada evento foi a finalização de cada grupo na prática de extensão, colando em prática todo estudo e trabalho realizado ao longo da disciplina, tendo como próximo passo a análise das dificuldades e vulnerabilidades, que serão discutidos e pensados os novos planos de ação.