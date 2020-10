CRIME BÁRBARO

Mãe e filha são detidas acusadas de terem ateado fogo em carro com um homem dentro

IPANEMA – Na manhã desta quarta-feira (28), a Polícia Civil de Ipanema conseguiu deter Rosana Aparecida de Assis, 41 anos e sua filha de17 anos, ambas são suspeitas de terem jogado combustível e ateado fogo em um carro com um homem dentro.

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar no início da madrugada desta quarta-feira. Cm auxílio de mangueiras cedidas por populares, os militares conseguiram apagar as chamas.

Segundo o delegado Alfredo Serrano, as duas foram até o local em que Manoel Bernardino Rodrigues, 49 anos (ex-companheiro de Rosana), estava no carro com outra mulher e colocaram fogo. “A mulher conseguiu sair de dentro do carro, mas o homem por estar embriagado, não conseguiu sair e teve mais de 60% do corpo queimado. Testemunhas passavam pelo local o tiraram, e ele está em estado grave aguardando transferência para o hospital João XXIII em Belo Horizonte”, disse Alfredo Serrano.

A adolescente foi localizada no centro de Ipanema, já sua mãe, foi encontrada em um sítio. Rosana tentou fugir por um matagal, mas acabou sendo alcançada.

As duas foram detidas e levadas para delegacia de Polícia Civil.