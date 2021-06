Criança espancada pelo pai está em hospital em BH e seu estado é grave

CARATINGA – O menino de seis anos que foi espancado pelo pai neste último domingo (27), foi transferido para uma UTI (Unidade de Terapia Intensiva) pediátrica, no hospital João XXIII, em Belo Horizonte, na madrugada desta segunda-feira (28), em estado grave.

De acordo com o delegado regional da Polícia Civil, Ivan Sales, o pai da vítima, teve sua prisão ratificada pelo crime de tortura qualificada. “Em síntese, ele confessa as agressões, justificando que estava sob efeito de álcool. Ele disse ainda que em oportunidade anterior, em razão de agressões e correções abusivas com a vítima, teve o poder familiar suspenso, mas que o obteve novamente”, informou o delegado.

A reportagem entrou em contato com o hospital João XXIII para saber o estado da criança, mas a informação é passada apenas para familiares.

De acordo com informações obtidas pelo DIÁRIO DE CARATINGA, o menino está sendo acompanhado pela avó paterna, que não teria um bom relacionamento com o filho.

Quando a criança foi levada para a UPA, apresentava roxidão nos olhos, face, lábios e pescoço. O menino sofreu ainda traumatismo crânio encefálico, fraturas nas costelas e lesões nos membros inferiores.

A Polícia Militar disse que não acionou o Conselho Tutelar devido à gravidade da criança, o que impossibilitava a entrada de visitas. O conselho confirmou que não foi acionado.

O CASO

O homem de 26 anos espancou o filho de apenas seis, neste último domingo (27), no bairro Vale do Sol. O motivo das agressões seria o fato do menino ter tido dificuldade de entender a tarefa de casa.

De acordo com o tenente Fábio, por volta das 12h, a Sala de Operações da Polícia Militar recebeu informações de que uma criança de seis anos teria dado entrada na UPA (Unidade de Pronto Atendimento), e apresentava várias lesões pelo corpo.

Uma equipe da PM se deslocou até a UPA, enquanto outra guarnição foi até a rua Cota Silva, onde apurou outras informações em relação ao fato. “Ainda na UPA, após fazer mais levantamentos, a polícia identificou o autor (que é o próprio pai da criança), e efetuou a prisão dele”, disse tenente Fábio.

De acordo com a PM, foram realizadas diligências policiais, sendo apurado que o pai estaria sozinho com a criança em casa, ensinando tarefa a ela, quando tudo aconteceu. “Ele (pai) ficou nervoso porque a criança não estaria conseguindo entender e aprender a tarefa. Diante disso, ele efetuou socos na região da face e no crânio da criança, e, em certo momento, aplicou uma rasteira nela, momento em que ela caiu e bateu a cabeça em um móvel, ficando inconsciente. O próprio pai, naquela situação, entrou em desespero. A criança apresentou um quadro de convulsão. O pai tentou tirar a língua da criança da boca e deu um banho nela para ver se ela reanimava. Como não conseguiu, ele mesmo providenciou o socorro até a UPA. A equipe da PM fez contato na unidade de saúde, onde confirmou a gravidade das lesões”.

Informações apuradas pela PM dão conta de que a mãe da criança já é falecida e o pai do menino tem uma companheira, com quem tem um filho, de um ano e sete meses, e ela não estava na casa no momento do ocorrido sendo que ele estaria sozinho com o garoto.

Conforme a PM, ao consultar o sistema informatizado, foi constatado que o autor já tem passagem pela polícia por homicídio. Ainda durante o atendimento da ocorrência, chegou a informação de que o autor teria pedido a sua atual esposa para esconder uma arma de fogo dele. A notícia é a de que a esposa dele saiu com a arma em mãos e teria entregue para o irmão do autor. O irmão dele foi localizado e preso. A arma ainda não foi localizada.