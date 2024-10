Criança de 4 anos morre em acidente próximo a Dom Cavati

A menina morava no bairro Conjunto Habitacional, em Caratinga

DA REDAÇÃO -Na noite desse domingo (13), um grave acidente foi registrado na BR-116, próximo a Dom Cavati, que ceifou a vida de Isabela Cristina Damásio, de apenas quatro anos. No carro estavam também a mãe dela, Thays Cristina 28 anos, e o marido Paulo Duarte, 25 anos.

Um veículo que fazia uma ultrapassagem, no KM 472. De acordo com testemunhas, o acidente teria acontecido após uma ultrapassagem feita por outro carro. Ainda segundo testemunhas, o motorista desse outro carro apresentava sinais de embriaguez e fugiu após a batida. A criança faleceu no local, e o casal foi encaminhado para um hospital em Governador Valadares, onde Paulo permanecia internado até o final desta edição.

Na manhã dessa segunda-feira (14), a reportagem esteve na casa da avó da criança, que preferiu não gravar entrevista por estar muito abalada e ter poucas informações sobre acidente. A própria filha havia ligado e contado do sinistro e da morte da neta Isabela.

A avó contou que as duas netas de quatro e nove anos, tinham saído no último sábado (12), para passear na casa da mãe de Paulo, no povoado de Dom Carloto, que fica em Tarumirim, e nesse domingo já estavam voltando. A neta mais velha, ficou em Dom Carloto, já a mais nova, voltava com o casal, e morreu no acidente.