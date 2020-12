Crea-MG faz levantamentos de provas e atividades técnicas após deslizamento no Rodoviários

CARATINGA- Após o deslizamento de terra ocorrido em uma obra realizada no Bairro Rodoviários, que provocou o desabamento de parte de uma residência e “arrastou” veículos na última segunda-feira (7), o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais (Crea-MG) emitiu nota à imprensa, onde citou providências que estão sendo adotadas pelo órgão. Confira na íntegra:

“O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais (Crea-MG) lamenta o ocorrido e informa que a obra em execução onde houve o deslizamento de terra, em Caratinga, no dia 7 de dezembro de 2020, já havia sido fiscalizada em maio deste ano. O objetivo da ação foi a identificação dos responsáveis técnicos e da habilitação legal para o desempenho das atividades em execução no local. Após o deslizamento, a fiscalização retornou ao local para atualização dos dados e, no momento, o Crea-MG está em fase de levantamento de provas documentais e das atividades técnicas desempenhadas na referida obra.

A documentação com o registro das responsabilidades técnicas declaradas estará à disposição das autoridades competentes em apurar responsabilidades civil e criminal quando couber. Os dados serão analisados também pela Câmara Especializada de Engenharia Civil, do Crea-MG, para apuração de indícios de violação ao Código de Ética Profissional do Sistema Confea/Crea.

O Crea-MG fiscaliza o exercício profissional da engenharia, agronomia, geologia, geografia e meteorologia, amparado pela Lei Federal 5.194/1966. A função do Conselho é defender a sociedade da prática ilegal das atividades técnicas, garantindo a presença de profissionais legalmente habilitados, com conhecimento e atribuições específicas, na condução dos empreendimentos das áreas da engenharia”.