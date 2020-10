Crack e revólver apreendidos no Anápolis

CARATINGA – Em uma ação realizada no início da noite desta segunda-feira (5), a Polícia Militar apreendeu uma barra e uma pedra grande de crack, além de um revólver calibre 38 na rua José Alves Pereira, bairro Anápolis.

Após receber denúncia anônima, uma guarnição foi até a casa do suspeito para verificar se ele teria drogas e armas em sua residência. A mãe do denunciado foi quem recebeu a equipe da PM. Ela informou que o filho reside com a esposa no andar de cima e que ambos estavam trabalhando.

Nesse momento, parte da equipe foi procurar o suspeito e sua esposa para dar ciência da denúncia e solicitar autorização para averiguação do imóvel. Durante esse tempo, um militar ouviu um barulho, sendo constatado que alguém subiu no telhado da casa, provavelmente, para recolher o material ilícito. Nesse momento, este indivíduo se afastou da janela e fugiu. Os militares tentaram alcançá-lo, mas não conseguiram.

Durante busca foi localizado um revólver de marca Rossi, calibre .38, sem munições, que estava próximo à janela. Nas proximidades da casa, em um quintal, também foi encontrada uma sacola contendo uma barra de crack.

Foi feito rastreamento, e o indivíduo alvo da denúncia acabou detido pelos policiais.