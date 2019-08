CPI da Copasa: Câmara prorroga prazo para conclusão de relatório final

CARATINGA- O presidente da Câmara Municipal de Caratinga, Paulo Barbosa Marques, decidiu prorrogar até o dia 19 de dezembro de 2019, o prazo para conclusão do relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), que tem como finalidade apurar, como fato determinado, as possíveis irregularidades apontadas no requerimento de abertura, referente à suposta “má prestação dos serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto, com o descumprimento das obrigações contratuais pela Companhia de Saneamento de Minas Gerais (COPASA – S.A.) município”.

O documento considerou o prazo de 120 dias para a conclusão do relatório final da CPI, contados a partir do dia 24 de abril de 2019, um dia após a publicação da Portaria nº 17, de 23 de abril de 2019, se esgota no dia 21 de agosto de 2019.

A CPI

O requerimento de instalação da CPI foi assinado por mais de um terço dos vereadores que compõe a Câmara, conforme estabelecido na terceira reunião ordinária de 2019.

A Comissão Parlamentar de Inquérito é composta pelos seguintes vereadores: Welington Batista Corrêa – Bancada da Unidade, Valdeci Dionísio da Silva – Bloco Partidário do Governo e Johny Claudy Fernandes – Bancada da Independência (efetivos); e Ricardo Heleno Gusmão- Bancada da Unidade, Ronaldo Gomes de Carvalho – Bloco Partidário do Governo e Rômulo Fabrício Gomes Costa-Bancada da Independência.

Dentre as principais reclamações da população caratinguense em relação à Copasa, estão a falta de água, vias públicas danificadas, água salobra, cobrança irregular da taxa de esgoto onde o serviço não é oferecido, cobrança do ar que passa pelo hidrômetro e não recuperação de nascentes.