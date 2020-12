Covid-19: Município chega a 80° óbito

CARATINGA- Quatro óbitos foram confirmados pela Secretaria de Saúde de Caratinga no domingo (29/11), de pacientes diagnosticados com covid-19.

Os óbitos são de um homem de 57 anos, residente no Bairro Santa Cruz; uma idosa de 71 anos, do Bairro Salatiel; dois idosos, 66 anos (centro) e 87 anos, que morava no Limoeiro.

Três óbitos foram registrados no domingo. Um paciente faleceu no dia 26 de novembro, mas, a confirmação se deu no final de semana, através de exame realizado na Fundação Ezequiel Dias (Funed) em Belo Horizonte. Já nesta segunda-feira (30), faleceu uma idosa de 77 anos, que morava na área rural.

Os pacientes estavam internados no Casu-Hospital Irmã Denise. Até o dia de ontem, o município contabilizava o total de 80 óbitos de Coronavírus.