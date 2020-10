Covid-19: 59 casos em acompanhamento

CARATINGA- O município confirmou ontem oito novos casos de Coronavírus. 11 novos pacientes foram considerados curados para a doença. Os dados são do boletim divulgado nesta quinta-feira (1°).

O acumulado é de 1.671 casos confirmados, 59 casos em acompanhamento, 1.558 casos recuperados e 54 óbitos. O 54° paciente que faleceu com diagnóstico positivo para covid-19 é um idoso de 80 anos, que morava no centro de Caratinga e estava internado no Hospital da Unimed em Governador Valadares, tendo evoluído a óbito no dia 20 de setembro.

A Secretaria Municipal de Caratinga afirmou que foi comunicada oficialmente pelo Estado no final da tarde desta quarta-feira (30).