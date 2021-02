Covid-19: 258 casos em acompanhamento e mais dois óbitos confirmados

CARATINGA– O município confirmou ontem mais 21 casos de covid-19 e dois óbitos de pacientes diagnosticados com a doença. Os dados são do boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Saúde.

O acumulado até estar terça-feira (2) foi de 4.511 casos confirmados, dos quais 4.107 pacientes já são considerados recuperados para a doença. 146 óbitos foram confirmados até o momento.

Os óbitos são de duas idosas, sendo uma de 67 anos, residente no Centro de Caratinga e outra de 89 anos, que morava no Bairro Esplanada. Elas estavam internadas no Casu-Hospital Irmã Denise e faleceram no domingo (31/01) e segunda-feira (01/02), respectivamente.