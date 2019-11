Corpo em estado de decomposição encontrado na zona rural de Ipaba

DA REDAÇÃO – Um corpo em estado avançado de decomposição foi encontrado na tarde desta segunda-feira (25). Segundo a Polícia Militar, funcionários da equipe de vigilância patrimonial da empresa Cenibra relataram que realizavam patrulhamento de rotina na área da Cenibra no Talhão 18, numa localidade conhecida como Córrego do Chapeuzinho, na zona rural de Ipaba, quando se depararam com o corpo no meio da estrada. O corpo foi encontrado de barriga para baixo.

Os militares compareceram ao local juntamente com a perícia da Polícia Civil e devido ao estado avançado de decomposição, não foi possível identificar o corpo nem constatar sinais de violência. Após os trabalhos periciais, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).