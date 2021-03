Coronavírus: Mais 87 casos e cinco óbitos confirmados

CARATINGA– O município confirmou ontem mais 87 casos de covid-19. Entre a noite de segunda-feira (29) e esta terça-feira (30) ainda foram comunicados cinco óbitos de pacientes diagnosticados com a doença. Os dados são do boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Saúde.

O acumulado é de 6.150 casos confirmados, dos quais 691 seguem em acompanhamento e 5.274 pacientes já são considerados recuperados para a doença. 185 óbitos foram confirmados até o momento.

Na noite desta segunda-feira foram divulgados:

– 181° óbito: Uma paciente de 68 anos, residente no Bairro Anápolis, que estava internada no CASU – Hospital Irmã Denise, tendo evoluído a óbito na madrugada desta segunda-feira (29).

– 182° óbito: Um paciente de 78 anos, residente no Bairro Vale do Sol, que estava internado no CASU – Hospital Irmã Denise, tendo evoluído a óbito na tarde do último domingo (28).

– 183° óbito: Uma paciente de 76 anos, residente na Zona Rural de Caratinga, que estava internada no CASU – Hospital Irmã Denise, tendo evoluído a óbito na madrugada desta segunda-feira (29).

E nesta terça-feira (30):

– 184° óbito: Uma paciente de 79 anos, residente Bairro Santa Cruz, que estava internada no CASU – Hospital Irmã Denise, tendo evoluído a óbito na tarde da última segunda-feira (29).

– 185° óbito: Uma paciente de 96 anos, residente Bairro Nossa Senhora Aparecida, que estava internada no CASU – Hospital Irmã Denise, tendo evoluído a óbito na tarde da última segunda-feira (29).