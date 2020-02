Copa Rádio Clube de Futebol Regional

América sai na frente no duelo das semifinais. Manchester e Santa Clara ficaram no empate

DA REDAÇÃO – A primeira rodada das semifinais da Copa Rádio Clube foi disputada no último domingo (16). Manchester e Santa Clara ficaram no empate, mas o América saiu na frente do Barro Branco.

Em Ubaporanga, numa partida disputadíssima Manchester e Santa Clara empataram em 2 a 2. O Santa Clara vencia por 2 a 0 com gols de Thiago e Davi, porém nos minutos finais da etapa complementar, o Manchester conseguiu o empate, com dois gols do atacante Luan. Na categoria de Aspirantes, o Santa Clara venceu por 1 a 0.

Em São João Oriente, o Barro Branco perdeu para o América do Belém por 1 a 0, gol marcado pelo atacante João Batista. Este foi o seu 6º gol na competição, assumindo assim a artilharia. O destaque da partida foi o goleiro Marcelo (América) que fez grandes defesas, inclusive defendendo um pênalti cobrado pelo zagueiro Matheus do Barro Branco. Na categoria de Aspirantes, o América goleou o Barro Branco por 4 a 0.

No próximo domingo (23) acontece a segunda rodada das semifinais. O campo do Belém, América recebe o Barro Branco, já no estádio municipal de Inhapim, Santa Clara recebe o Manchester.