Confira situação de rotas do transporte escolar

Informações foram repassadas pela Prefeitura de Caratinga, após contratar nova empresa para o serviço

CARATINGA– Nos últimos meses, pais e mães de alunos têm questionado a falta do transporte escolar em algumas localidades de Caratinga e a condição da frota. Após as críticas, a Prefeitura rompeu o contrato com a empresa que era responsável por este serviço, alegando que ela não estava cumprindo com cláusulas prevista em contrato.

Agora, o executivo fez uma adesão a um pregão realizado no município de Raul Soares. Conforme informações da Assessoria de Comunicação, a legislação permite que outros municípios também contratem o serviço nas mesmas condições que foi ofertado para outra cidade, “podendo haver alguns ajustes à realidade daquele município, mas, obedecendo o critério de preços e demais estabelecidos em pregão”. Foi contratada a empresa Águia Cooperativa de Transportes, pelo valor global de R$ 7.122.490,00.

De acordo com a prefeitura, a assinatura do contrato ocorreu no dia 18 de abril, iniciando os trabalhos para que as rotas do transporte escolar voltassem a funcionar. Em atendimento à pedido de informação do DIÁRIO, a Prefeitura de Caratinga informa quais rotas já estão em funcionamento e previsão das demais.

Atualmente as seguintes rotas estão atendendo normalmente:

Todas as rotas do Distrito de Cordeiro de Minas:

Córrego do Lage

Dom Modesto

Santa Efigênia

Patrocínio

Santa Luzia

Sapucaia

São Candido/Vale Verde

São João do Jacutinga

Santo Antônio do Manhuaçu

São Candido / Porto Seguro

Aeroporto

Suíço – Volta Grande

Suíço – Rio claro – Cab. Emboque

Suíço – Córrego do Brejão

Rotas com Previsão de Início na segunda-feira (9/5)

Córrego Seco e Córrego do Lage

Santa Luzia – Rio Claro, Rio Preto – Teci – Rosa – Córrego do Paulo

São Cândido – Neves – Ramos

São Cândido – Água Limpa – Córrego de São Candido – Martins

Rotas que serão regularizadas na terça-feira (10/5)

Suíço – Todas as rotas que ainda não iniciaram

São Cândido- Ilha dos Gatos – C. Martins

Rotas com previsão para quarta-feira (12/5)

Portelinha

Matinha

Córrego dos Bias

São Pedro

Sapucaia- Apenas uma rota