CONECTADOS COM MARCY LOPES

Lay Oliveira, cantora e compositora, conta sua trajetória na música

CARATINGA – Desde criança, Layane Stefhani de Oliveira, 24 anos, que tem o nome artístico “Lay Oliveira”, tem uma conexão muito forte com a música.

A jovem conta que sempre ficava junto dos avós que tocavam violão e aos cinco anos já cantou uma música na igreja. “Lá algumas pessoas se emocionaram, e um senhor disse que me ensinaria tocar violão, aos seis anos meus pais compraram um pra mim, e depois de sete meses eu já sabia tocar. Aos sete anos comecei com participações nos festivais de talento das mães em Vermelho Novo, conheci muitas pessoas e aprendia um pouco mais com cada uma”, disse Lay Oliveira.

Já adolescente, com 13 anos, Lay tinha uma banda, mas como os integrantes moravam longe um do outro não teve como continuar.

Aos 17 anos Lay passou no vestibular de música numa universidade federal, mas acabou não indo, e foi quando teve o seu filho Pedro Henrique de Oliveira, então não queria ficar longe dele. A cantora passou por alguns momentos de depressão, mas com a música conseguiu ficar bem.

Atualmente, além da música, Lay é técnica em enfermagem, e sua carreira é administrada por Marcelo de Abreu o “Montanha”, fundador da Momentos Produções. Atualmente a cantora segue carreira solo, cantando vários estilos musicais, com um foco maior no pop-rock, e é apaixonada por músicas internacionais, algumas músicas pode sem conferidas em seu instagram @laycantoraoficial.

