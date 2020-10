Comunidade Terapêutica Mãe Admirável acolhe população em situação de rua

CARATINGA- As comunidades terapêuticas estão disponibilizando vagas específicas para acolhimento da população em situação de rua com dependência química neste período de pandemia. Em Caratinga, a Comunidade Terapêutica Mãe Admirável teve autorizada a oferta de quatro vagas, que já foram preenchidas.

A ação faz parte do projeto de acolhimento em comunidades terapêuticas de dependentes químicos que se encontram em situação de rua.

Conforme as secretarias nacionais de Assistência Social (SNAS) e de Cuidados e Prevenção às Drogas (SENAPRED) do Ministério da Cidadania, diante do quadro de pandemia, ocasionada pela Covid-19, as condições de vida das pessoas em situação de rua são preocupantes, “pois representam risco constante de exposição à infecção pelo novo coronavírus, por se tratar de pessoas que permanecem por longos períodos de tempo, nos espaços públicos, estando sujeitas ao precário acesso à alimentação; à itens de higiene e limpeza; e à falta de locais adequados e seguros para dormir. Aspectos esses, que dificultam a adoção de medidas para prevenir a transmissibilidade e deixam esta população ainda mais vulnerável à contaminação pelo vírus”.

O projeto tem o objetivo de prestar proteção social adequada a essa população considerada altamente vulnerável à pandemia do novo coronavírus (Covid-19). Além da criação das vagas, as ações do projeto envolvem o desenvolvimento pelas comunidades terapêuticas de um trabalho articulado com o Sistema Único de Saúde (SUS) e com o Sistema Único de Assistência Social (SUAS).

Aluísio Palhares, fundador da AMA e conselheiro efetivo do Conselho Estadual de Políticas Sobre Drogas (Conead), explica que se tratando deste convênio as vagas já estão preenchidas. No entanto, o acolhimento continua por meio de outros convênios. “Havendo pessoa que queira o acolhimento para tratamento, temos vaga através da vaga social. É só procurar nosso Centro de Atendimento, Orientação e Triagem, à Rua João Pinheiro, Vila Hott, número 13A ou pelo telefone 3322-1211. Continuamos acolhendo, temos parceria com o município, os interessados farão os exames que são de praxe, além da testagem rápida para o covid-19”.