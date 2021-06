Como proteger meu PET do frio?

Dicas para manter seu companheiro protegido neste Inverno:

Controlar a temperatura do ambiente, de forma que fique confortável para o animal.

Vestir os mais animais que possuem pouco pelo, com roupinhas adequadas.

Deixar a disposição cobertores e mantas para aquecer.

Manter o pote de água sempre cheio.

Para os mais sensíveis, realizar suplementação nutricional para uma alimentação mais adequada nessa época do ano. Converse com o veterinário sobre este assunto.

Assim como qualquer outra época do ano, o inverno traz doenças típicas de sua temperatura e umidade do ar. Cabe ao tutor, entender quais são estas doenças e quais os cuidados necessários para garantir saúde aos PETs nessas condições. Aliás, o inverno é muito bom para pegar o seu amigão no colo, apertar bem forte e curtir uma série ao lado do seu companheiro.

Quais são as doenças PET no inverno? Como prevenir?

Rinotraqueíte Viral Felina:

Espécie acometida: felinos, principalmente os mais jovens.

Formas de transmissão: contato direto ou aerossóis de animais contaminados.

Sintomas: infecção do trato respiratório superior provocando espirros, secreção nasal ocular.

Prevenção: Vacina quadrupla felina.

Traqueobronquite Canina

Espécie acometida: cães de todas as idades.

Formas de transmissão: contato direto ou aerossóis de animais contaminados.

Sintomas: similar a gripe humana, espirros, secreção nasal e ocular, tosse seca e persistente. Alguns animais vomitam devido a tosse excessiva e improdutiva.

Prevenção: Vacina específica somente para Bordetella bronchiseptica. Evitar aglomerados de cães em épocas mais secas e frias.

