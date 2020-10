Comando do 62º BPM fala sobre atuação no período eleitoral

CARATINGA – Na manhã desta quinta-feira (22), o comandante do 62º Batalhão Polícia Militar, tenente-coronel Luciano Reis, concedeu entrevista coletiva para passar as orientações da Polícia Militar sobre o período eleitoral.

O comandante ressaltou que a Polícia Militar trabalha com planejamento que engloba o antes, o durante e depois das eleições, terminando com as comemorações dos candidatos eleitos. “Esse planejamento já vem sendo feito há um mês com setores próprios do batalhão, juntamente com os comandantes dos pelotões, companhias e destacamentos. Eles nos trazem as demandas e aí a gente faz uma ordem de serviço constando diversas diretrizes para o policiamento ostensivo”, disse o tenente-coronel.

Luciano Reis enfatizou ainda que o planejamento já engloba algumas questões já enfrentadas no período de campanha, como por exemplo, manifestações dos partidos nas ruas, que não são levadas ao conhecimento da Polícia Militar. “Isso é algo grave porque estamos ali no momento preparados para fazer o policiamento ostensivo, um reforço enviado ao local para garantir a integridade dos envolvidos. Nós sabemos que quando há eventos programados ao mesmo tempo, isso acaba acirrando ainda mais os ânimos, então a gente pede a compreensão dos partidos políticos no sentido que nos comuniquem previamente, para que a gente possa fazer o planejamento e a segurança devida à comunidade. Caso isso não seja feito, a gente tem que comunicar aos juízes da comarca, para que esses partidos e candidatos sofram as sanções da legislação eleitoral”, disse o comandante.

AGLOMERAÇÕES

O comandante do 62º Batalhão fez questão de ressaltar que ainda existe a pandemia e pede a compreensão para se evitar as aglomerações indevidas, explicando que não necessariamente as pessoas precisam estar nas ruas para garantir que um candidato ganhe ou não. “Acredito que tanto os candidatos quanto os partidos não querem que seus eleitores sejam contaminados correndo o risco de morte, porque é uma doença que leva ao óbito, então é importante evitar essas aglomerações”, disse o comandante.

COMARCAS

O Batalhão engloba 25 municípios e cinco comarcas, e o comando da PM está tendo reuniões com os juízes. “Tanto eu, como os comandantes de companhias e pelotões, estamos nos reunindo para que transcorra tudo na maior normalidade possível. Nós sabemos que as eleições são acirradas, e a Polícia Militar está preparada para isso, todo nosso efetivo será empregado no período eleitoral, não se fala em férias, não há descanso e folgas, são todos envolvidos, porque é o período de maior demanda da PMMG”.

Segundo o oficial, nessas reuniões são discutidas estratégias e levadas sugestões aos magistrados. “Nós estaremos estabelecendo principalmente nas cidades menores os perímetros de segurança, são locais onde acontecem maiores aglomerações, as pessoas só irão votar e sair. Contamos com a contribuição dos partidos e candidatos, porque a segurança é de responsabilidade de todos nós. A Polícia Militar não veta evento, mas garante a segurança”.

TOLERÂNCIA ZERO

Durante a coletiva, Luciano Reis disse que a PM está observando algumas situações, como a prática de soltura de fogos de artifício em via pública, malabarismo com motocicletas e condução de pessoas no compartimento de carga dos veículos. “Enfim, a Polícia Militar irá ter ‘tolerância zero’ em relação as infrações de trânsito, assim como as demais. Tudo isso é para garantir a segurança das pessoas”, finalizou o comandante do 62º BPM.