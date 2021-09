COLUNA MG Rede de Notícias do Sindijori MG www.sindijori.com.br

Câmara vai acionar MP por terceirizados

A Câmara Municipal de Juiz de Fora irá encaminhar uma representação ao Ministério Público de Minas Gerais para solicitar providências com relação à situação vivida por cerca de 700 servidores terceirizados da Prefeitura de Juiz de Fora contratados pela empresa Especialy Terceirização. A categoria alega a falta de pagamento integral de salários e benefícios, como vales-alimentação e transporte, além de dificuldade para o recebimento das férias. Os servidores terceirizados atuam nas escolas da rede municipal de ensino nas áreas de cozinha e limpeza. De acordo com a categoria, o descumprimento das obrigações trabalhistas por parte da empresa ocorre mesmo antes da pandemia da covid-19. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

Ação para zerar fila de ultrassom

Reduzir e até mesmo zerar algumas das filas de pessoas que há anos esperam por atendimento relacionado a exames de média e alta complexidade em Ipatinga. Essa é a meta da Secretaria de Saúde com a contratação de 30 mil novos exames de ultrassom. Além da contratação feita hoje, o município possuiu outros três contratos que contemplam mais 17 mil exames, totalizando 47 mil exames de ultrassonografia. A oficialização da providência ocorreu nesta semana, com a assinatura de um contrato de prestação de serviços entre o município de Ipatinga, a Fundação São Francisco Xavier (FSFX) e o Memo – Serviço Móvel Especializado em Saúde, empresas que foram credenciadas com a publicação de edital e serão responsáveis pela execução dos trabalhos. (Diário do Aço – Ipatinga)

Pirapora presta contas

A secretária de Educação de Pirapora, Jacqueline Guimarães, e a diretora administrativa da Semed, Irisleide Pereira se reuniram com a presidente do Conselho Municipal de Alimentação Escolar-CAE, Lilian Gomes de Oliveira Costa. Na pauta foram apresentadas as ações desenvolvidas na gestão da aplicação dos recursos da merenda escolar, especialmente neste período de pandemia. A secretária prestou informações referentes à compra dos kits da agricultura familiar, ofertados aos mais de 5 mil alunos das escolas, creches e Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) e sobre o planejamento de entrega dos quatro kits alimentação de produtos industrializados, que já estão sendo entregues pelas empresas que venceram o processo licitatório. (Gazeta Norte Mineira – Montes Claros)

Semana do Idoso em Pará de Minas

Começa as comemorações da Semana Municipal do Idoso com uma programação diversificada promovida pela Prefeitura. As atividades fazem parte da comemoração do Dia Nacional e Internacional do Idoso, que é celebrado em 1° de outubro. Já foi realizada uma roda de conversa com o tema “Setembro Amarelo, juntos pela valorização da vida”. A atividade contou com a participação da psicóloga Marina Saraiva. Nesta terça-feira, 28, devem ocorrer atividades lúdicas no WhatsApp direcionadas pela orientadora social do Centro de Convivência dos Idosos, Cleusa Moreira. Na quarta-feira, 29, às 15h, na Igreja da Matriz, será celebrada uma missa em Ação de Graças ao Dia do Idoso. (Jornal Pará de Minas)

UFTM participa de pesquisa

Equipe da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM) participou da pesquisa de uma nova espécie de dinossauro, que foi encontrada em Monte Alto, interior do estado de São Paulo. Apelidado de “Dino do Motel”, devido aos fósseis terem sido encontrados próximos de um desses locais, o animal tinha cerca de cinco metros de comprimento. O dinossauro carnívoro pertence à família Abelisauridae e recebeu o nome de Kurupi itaata. O primeiro nome, Kurupi, é referência ao deus/monstro guarani da sexualidade e fertilidade. Já itaata, epíteto específico da espécie, é a junção das palavras tupi: ita = pedra, atã = dura, em referências às rochas duras da Formação Marília. (Jornal da Manhã – Uberaba)

Programas para produtores rurais

Produtores rurais de 12 cidades do Triângulo Mineiro já podem se inscrever na segunda fase do projeto “FIP Paisagens Rurais”. Foram abertas 800 novas vagas para interessados em serem atendidos pela iniciativa, que oferece assistência técnica e gerencial gratuita a produtores da pecuária de corte e de leite inseridos na Bacia do Rio Tejuco. O projeto é executado pelo sistema formado pela Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais (Faemg), o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) e o Instituto Antonio Ernesto de Salvo (Inaes). Entre outras ações, a iniciativa promove a recuperação de pastagens degradadas, áreas de preservação permanente ou reserva legal. (Jornal de Uberaba)

Inauguração de leitos

Foram inaugurados dois espaços no Hospital Municipal de Governador Valadares, dedicados a cuidados especiais para recém-nascidos de alto risco. A solenidade de inauguração contou com a presença do secretário estadual de Saúde, Fábio Baccheretti, que também visitou a futura instalação do Banco de Leite Humano. As instalações inauguradas foram a Unidade de Cuidados Intermediários Convencionais (Ucinco), com 10 leitos, e da Unidade de Cuidados Intermediários Canguru (Ucinca) com 5 leitos. Ambas estão inseridas na metodologia do Método Canguru, que é voltada para o cuidado humanizado e tem como objetivo inserir a família neste processo até a alta da criança. Ou seja, o método permite que os pais tenham uma maior participação nos cuidados neonatais. (Diário do Rio Doce – Governador Valadares)