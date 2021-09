COLUNA MG Rede de Notícias do Sindijori MG www.sindijorgim.com.br

Copasa deixa Paraíso sem água

Moradores de alguns bairros em São Sebastião do Paraíso amanheceram na segunda-feira,13, com o quarto dia sem nenhuma gota de água na torneira de suas casas. A Copasa informou inicialmente que a queda de uma árvore na rede elétrica fez com que as bombas que fazem a sucção de água no rio Santana parassem de funcionar. O vereador Vinício Scarano Pedroso fez boletins de ocorrências e promete que irá acionar a Agência Reguladora dos Serviços de Água e Esgoto. O prefeito Marcelo Morais afirmou que tomará providências enérgicas em relação à Copasa. (Jornal do Sudoeste – São Sebastião do Paraíso)

Sinttrocel vai notificar Saritur

O Sindicato dos Trabalhadores do Transporte Rodoviário e de Cargas (Sinttrocel) anunciou que notificará, oficialmente, a empresa Saritur, pois não foi comunicado sobre a retirada dos cobradores da escala de alguns ônibus municipais de Ipatinga e alerta que tal prática vai contra a Lei Municipal de Ipatinga, que garante a presença dos profissionais dentro dos ônibus, e contra o que defende o próprio sindicato. A concessionária do transporte urbano municipal em Ipatinga, Saritur, operou com algumas linhas de ônibus sem a presença do cobrador neste fim de semana. (Diário do Aço – Ipatinga)

UJFJ convoca voluntários

Com o objetivo de oferecer um programa de reabilitação cognitiva para pacientes recuperados da covid-19, pesquisadores da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) estão convocando voluntários para participar de um estudo sobre avaliação e reabilitação neuropsiquiátrica de pessoas que tiveram a doença e, posteriormente, apresentaram problemas cognitivos, como perda de memória e confusão mental. Os interessados em se voluntariar devem preencher um formulário on-line que, inicialmente, está aberto para pessoas que passaram por internação, seja em CTI ou UTI, devido a sintomas graves da doença. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

Campanha pelo dízimo

A Arquidiocese de Montes Claros, por meio da Pastoral Missionária do Dízimo e do Vicariato Episcopal para a Ação Social, realizará até o próximo domingo, 19, a Semana Arquidiocesana de Conscientização sobre o Dízimo, com o tema: “Dízimo, ser Igreja na partilha” e o lema: “Como da Igreja recebeis a Fé, a Palavra e os Sacramentos, cuidai generosamente dela”. A Semana do Dízimo é a celebração da festa da partilha, um momento de conscientização das pessoas para a auto sustentação da Igreja. Na quinta-feira, 16, uma live será transmitida pelo YouTube. (Gazeta Norte Mineira – Montes Claros)

Projeto de musicalização infantil

Musicalizar é tornar a criança sensível e receptiva aos sons, promovendo o contato com o mundo musical já existente dentro dela, fazendo com que ocorra uma apreciação afetiva. Indo mais além, é proporcionar uma apreciação criativa dos sons que estão a sua volta. Diante deste contexto, a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social de Pará de Minas inaugurou, nesta terça-feira, 14, no Centro Comunitário do Residencial Cecília Meireles, o projeto de musicalização para crianças Encantando os Residenciais do Programa Minha Casa Minha Vida. (Jornal Diário – Pará de Minas)

Audiência discute furtos de fiação

Na próxima quarta-feira, 15, às 15h, a Câmara de Poços realiza uma audiência pública para discutir o tema “Furtos e arrombamentos em próprios públicos e particulares para retirada de fiação”. O debate foi proposto pelo vereador Sílvio Assis (MDB), através de Requerimento aprovado pelos demais vereadores. Segundo o autor, tendo em vista o aumento de número de casos de roubo dessa natureza, a audiência acontece no intuito de reunir os órgãos responsáveis e buscar soluções para coibir tais atos. Foram convidados para o encontro Polícia Militar, Polícia Civil e Guarda Municipal. (Jornal da Mantiqueira – Poços de Caldas)

42,4 mil títulos cancelados

Com mais de 2,4 milhões de títulos de eleitor cancelados em Minas Gerais, Justiça Eleitoral lançou campanha este mês para que os eleitores regularizem a situação e estejam aptos a votar em 2022. O prazo para resolver as pendências se encerra no dia 4 de maio do ano que vem. De acordo com os dados do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG), 42.350 títulos estão cancelados em Uberaba devido ao não comparecimento para a revisão biométrica, ausência de voto e não realização de justificativa em três eleições consecutivas. Do total, o levantamento informa que 20.681 títulos foram cancelados na cidade por ausência à revisão biométrica obrigatória. Há ainda 2.449 eleitores com títulos suspensos em Uberaba. (Jornal da Manhã – Uberaba)

Sesi abre inscrições em Divinópolis

A escola do Sesi em Divinópolis e em todas as unidades de Minas Gerais abriram as inscrições ao Ensino Básico e Fundamental para o ano de 2022. Laboratórios de robótica, química e biologia, investimentos tecnológicos, como a Escola Microsoft, desenvolvimento de valores e virtudes e escolas com programa bilíngue são alguns dos diferenciais. Segundo o Sistema S de educação, a entidade investe para que os alunos tenham acesso ao que existe de melhor em termos de tecnologia, infraestrutura e proposta educacional, para que eles possam traçar, com a segurança de quem está recebendo o melhor ensino, o próprio futuro. (Divinews – Divinópolis)