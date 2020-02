Rede de Notícias do Sindijori MG

Zona Azul retorna em Valadares

A partir da próxima segunda-feira, dia 10, retorna a operacionalizar o serviço de Estacionamento Rotativo Zona Azul, em Governador Valadares. Portanto, os motoristas devem ficar atentos, para não serem surpreendidos pelos agentes de trânsito. O serviço estava suspenso devido a enchente que causou estragos em vários bairros na cidade. De acordo com a Prefeitura Municipal, o serviço havia sido suspenso, temporariamente, para que as pessoas pudessem tirar os veículos das áreas afetadas pela enchente e estacioná-los no centro da cidade, sem nenhuma preocupação com a fiscalização do rotativo. (Diário do Rio Doce- Governador Valadares)

28,5 mil estão filiados a partidos

Dos 223.698 eleitores de Uberaba (dados do TRE-MG), 28.542 estão filiados a algum partido político e, em tese podem disputar as eleições deste ano, para os cargos de prefeito e vereador. Dentre vários direitos políticos garantidos ao cidadão brasileiro, poder se candidatar a um cargo político eletivo é um deles, mas para isto, o cidadão precisa cumprir algumas condições que estão previstas na Constituição. Para poder investir candidatura a pessoa precisa ter nacionalidade brasileira ou ser naturalizado; estar em pleno exercício dos direitos políticos; estar alistado na Justiça Eleitoral; e ter domicílio eleitoral na circunscrição um ano antes do pleito. (Jornal de Uberaba)

Moc lança crowdfunding para nascentes

O Movimento ODS Montes Claros lançou o “Crowdfunding”, que tem como foco arrecadar recursos a serem aplicados na área ambiental. O projeto inédito em Minas Gerais quer usar Montes Claros como piloto no Estado. A cada R$3 mil arrecado, uma nascente vai ser cercada e preservada ou então uma área verde preservada. Dâmaris Durães explica que qualquer pessoa pode contribuir com o valor que desejar e basta acessar o endereço eletrônico https://benfeitoria.com/mocmaisverde e fazer a doação. O lançamento do projeto ocorreu na Praça Robson Costa, que fica nas imediações da Santa Casa, onde foram plantadas três mudas de árvores, simbolizando a iniciativa. (Gazeta Norte Mineira- Montes Claros)

Parcerias vão contribuir com o sistema

A coordenadora de Vigilância Socioassistencial da Secretaria Municipal de Promoção Social, Maria Toledo, participou de reunião na sede da regional da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedese), para apoio técnico no desenvolvimento do trabalho da Vigilância Socioassistencial e ajustes nos fluxos e protocolos estabelecidos para o sistema de Georreferenciamento Social. O Sistema de Georreferenciamento Social foi desenvolvido pela regional de Poços de Caldas em 2019, em parceria com o Setor de Vigilância Socioassistencial. Com os ajustes realizados no início desse ano, a ferramenta vai ter a maior efetividade e confiabilidade na sua execução. (Jornal Mantiqueira- Poços de Caldas)

Revista Aiuruoca é lançada

No primeiro final de semana de fevereiro, no Museu Municipal, aconteceu o lançamento da Revista Aiuruoca. A revista aborda temas sobre os ciclos econômicos do município (ouro, agropecuária, leite e turismo), através de ilustrações e citações de documentos históricos. Estiveram presentes autoridades municipais dentre eles: o prefeito Paulinho Senador, o Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, Social, Ambiental e de Turismo, Gilberto Furriel, vereador Hélder Correa, membros da equipe editorial da revista e cidadãos aiuruocanos que prestigiaram o evento. Após seu lançamento, a revista vai ser livremente distribuída pelo município. (Jornal Panorama- Baependi)

Caeté tem 2 casos de dengue por dia

As estatísticas dos casos de Dengue em Caeté, nos primeiros dias de janeiro, dão conta de 2 casos suspeitos notificados por dia. Somente no mês de janeiro foram 13 casos notificados (suspeitos), 2 descartados (laboratório) e 11 aguardam resultado de exame. De acordo com a Secretaria de Saúde de Caeté, os agentes de combate de endemias e visitadores sanitários realizaram atualmente o Levantamento Rápido de Índices para Aedes aegypti – (LIRAa) na área urbana, onde o resultado apresentou risco médio de infestação e nos distritos. (Jornal Opinião – Caeté)

Sete Lagoas terá complexo de medicamentos

A Prefeitura de Sete Lagoas foi palco da celebração do contrato que marcou a chegada de mais uma importante empresa na cidade. A Medcom, que distribui medicamentos em grande parte do país, vai construir sua primeira unidade fabril em uma área adquirida às margens da MG-238 com expectativa de abertura de 350 vagas entre empregos diretos e indiretos. A implantação do complexo será iniciada nos próximos dias e a produção de medicamentos vai atender o mercado nacional. (Boca do Povo – Sete Lagoas)