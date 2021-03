Rede de Notícias do Sindijori MG

Cláudio libera os transportes

A cidade de Cláudio fornecerá transporte coletivo gratuito para os moradores. O anúncio foi feito pelo prefeito Reginaldo Freitas. A decisão, que durará por 6 meses, foi possível quando, na última semana, a empresa de transporte coletivo paralisou a operação em Cláudio, justificando prejuízo. A Prefeitura, em situação de emergência, assumiu a responsabilidade pelo próximo semestre. ‘Tarifa Zero’, nome denominado a ação, fornecerá transporte gratuito para cidade e zona rural, sem necessidade de cadastro ou carteirinha. (Jornal Agora – Divinópolis)

Nova cepa assusta Norte

A constatação que Montes Claros registrou um paciente com a variante brasileira P.1 do coronavírus, que tinha sido identificada em Manaus, assustou as autoridades sanitárias de Montes Claros e como consequência, existe risco de medidas mais restritivas na cidade. Até o dia 30 de março a cidade estará enquadrada na onda roxa, do Estado, que delimita as ações produtivas. Porém, o prefeito Humberto Souto tem ficado pressionado com a insatisfação dos comerciantes e ainda mais com os protestos nas imediações de sua casa. (Gazeta Norte Mineira- Montes Claros)

Itabirito entre transparentes

Itabirito alcançou o 17º lugar entre os municípios de Minas Gerais na Escala Brasil Transparente – Avaliação 360º, realizada pela Controladoria-Geral da União (CGU). “A total transparência e lisura das ações públicas são compromissos da gestão municipal. Itabirito evoluiu muito nos últimos meses, tanto em relação ao Portal da Transparência quanto aos dados disponíveis para toda a população”, destaca o prefeito Orlando Caldeira. (Jornal O Liberal- Itabirito)

Câmara de Patos ajuda na vacinação

A Câmara Municipal de Patos de Minas, por iniciativa da Mesa Diretora, repassou à Prefeitura a quantia de R$ 1 milhão e 100 mil, com sugestão ao prefeito Luís Eduardo Falcão Ferreira para que a verba seja utilizada na aquisição de vacinas contra a Covid-19 no Município. O montante é proveniente da reavaliação de gastos e de economias no orçamento da gestão 2021/2022 do Legislativo Municipal e representa um importante aporte financeiro para o combate ao coronavírus, sobretudo como reforço ao plano de vacinação contra a Covid-19 em Patos de Minas. (Folha Patense)

Região entre os 100 maiores do Brasil

Sete grupos agropecuaristas da região continuam entre os 100 maiores produtores de leite do Brasil, conforme levantamento “Top 100 2012 – MilkPoint”, divulgado nesta semana. Dos sete, 3 avançaram no ranking nacional e outros 4 perderam posições em relação à classificação de 2020. As fazendas estão nos municípios de Carmo do Rio Claro, São João Batista do Glória, Passos e Alpinópolis. Entre os 10 maiores do país estão os de Carmo e Passos. (Folha da Manhã – Passos)

Paracatu ganhará novo presídio

A Prefeitura de Paracatu firmou parceria com o Departamento Penitenciário de Minas Gerais com o objetivo de construir em Paracatu uma repartição penitenciária regional que será referência na ressocialização de internos. A estrutura que será construída no município receberá um investimento de aproximadamente 25 milhões, comportando cerca de 388 detentos em uma área de 32 hectares. “É importante lembrar que dentro dos grupos de internos, nós possuímos profissionais de diversas áreas. Muitas vezes, esperando uma oportunidade para retomar suas vidas”, afirma Rodrigo Machado, diretor geral do Depen. (Paracatu News)

Mariana proíbe a venda de bebidas

A Prefeitura de Mariana editou um novo decreto com medidas ainda mais restritivas. Conforme a publicação, fica suspensa a venda de bebida alcoólica no município. Postos de gasolinas, assistência à saúde humana e animal de urgência e emergência, farmácias, drogarias e óticas devem receber no estabelecimento, apenas um membro do núcleo familiar. Já os supermercados, açougues, padarias, lanchonetes, deverão controlar o acesso dos consumidores, mediante a disponibilização de fichas. (Jornal Voz Ativa- Ouro Preto)

Uberlândia doa kit alimentação

A Prefeitura de Uberlândia está realizando um cadastramento das famílias dos estudantes municipais interessadas em receber kits de alimentação durante os próximos dias. O objetivo é contribuir para manter as necessidades nutricionais dos alunos durante a suspensão das aulas presenciais, causada devido à pandemia de Covid-19. Os kits serão destinados tanto para os estudantes da rede urbana quanto das escolas rurais. (Diário de Uberlândia)