Procon aponta diferença

Em pesquisa de preços realizada pelo Procon Araxá durante o mês de janeiro, a maior variação de preços entre produtos da mesma marca foi de um caderno de caligrafia (48 folhas), que variou entre R$ 3,80 e R$ 12 (216%). Entre produtos de outras marcas, a maior variação também foi para o caderno de caligrafia, que custa entre R$ 1,20 e R$ 7,90 (558%). Foram pesquisados 35 itens em oito estabelecimentos da cidade. A pesquisa é feita buscando o valor mais caro e o mais barato de cada item (entre produtos de uma marca líder do mercado e também entre outras marcas). (Diário de Araxá)

Senai forma os profissionais

O setor industrial mostrou resiliência e robustez durante a crise e, em de 2021, se prepara para crescer. De acordo com uma pesquisa feita pela Deloitte Brasil, com 663 empresas de todo o país, 44% dos entrevistados desejam aumentar o quadro de funcionários neste ano. Entre os empresários mineiros, a perspectiva é ainda melhor: 56% deles planejam fazer novas contratações. E para ajudar as indústrias a preencherem estas vagas com mão de obra qualificada e assertiva, os cursos técnicos do Senai são as melhores escolhas. (Ascom Fiemg)

Monlevade tem 156 focos de dengue

Apesar de todos os olhos estarem voltados para a Covid-19, a dengue também preocupa em João Monlevade. Neste ano, cerca de 156 focos de proliferação do mosquito “Aedes aegypti” já foram detectados, e quatro casos da doença já foram confirmados. A maioria dos focos (90% estão nas residências). Até o fim de janeiro, nenhum paciente contaminado pela doença precisou ser internado. (Jornal A Notícia- João Monlevade)

Presos cometeram 183 crimes

Cerca de 33,65% dos 12.385 presos liberados em Minas Gerais durante a pandemia de Covid-19 voltaram a cometer crimes em 2020. Somente em Juiz de Fora, foram 183 crimes cujos autores foram pessoas nestas condições, sendo que a maioria dos registros é de furto. A cidade é a quinta do estado em que os presos liberados mais se envolveram em outras ocorrências. Os dados são do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), que divulgou dados sobre crimes praticados por presos liberados pelo sistema carcerário entre 16 de março e 31 de dezembro do ano passado. (Tribuna de Minas- Juiz de Fora)

Conselho deve ser implantado

De setembro de 2020 a janeiro de 2021, Lagoa da Prata registrou 181 casos de violência doméstica, segundo informações da Polícia Militar (PM). Por causa disso, pensando em como fazer frente a este problema e encontrar uma atuação conjunta entre os atores da Segurança Pública e de Assistência Social, o vereador Sargento Washington convocou uma reunião com as instituições que atuam na problemática nesta terça-feira, 2, no centro de treinamento da ACE/CDL. (Jornal Cidade MG- Lagoa da Prata)

Feriado de Carnaval é vetado

A Prefeitura de Sete Lagoas, em decreto publicado na segunda-feira, 1, no Diário Oficial Eletrônico, comunicou oficialmente que não haverá ponto facultativo durante o Carnaval. A decisão foi tomada como medida de proteção contra Covid-19, informa a nota. Na publicação é deixado em aberto a possibilidade da celebração do Carnaval ocorrer, excepcionalmente, em data futura, na qual os indicativos sanitários e epidemiológicos o permitam. (Jornal Sete Dias- Sete Lagoas)

Ubá realiza cadastro de idosos para vacinação

Idosos com 85 anos ou mais, residentes em Ubá, devem se cadastrar para receberem a primeira dose da vacina contra a Covid-19. A nova remessa chegou à cidade na segunda-feira, 1, e a previsão é de iniciar a vacinação dos idosos nesta terça-feira, 02. O cadastro é feito online. Para quem tem dificuldade de acesso à internet, é possível se cadastrar também por telefone, nos números: (32) 99950-6853 ou 3531-9236. O cadastro só pode ser feito até amanhã, dia 03. Segundo o “vacinômetro” da Prefeitura de Ubá, 1920 pessoas já foram imunizadas no município. (Folha da Mata- Viçosa)