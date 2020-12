Rede de Notícias do Sindijori MG

Investimento de R$ 90 mi em Uberaba

O prefeito Paulo Piau e o secretário de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação, José Renato Gomes, assinaram protocolo de intenções com a empresa ZZL Participações S/A para um investimento de R$ 90 milhões. A ZZL pretende construir um complexo comercial para recebimento de diversas lojas para exploração de produtos oriundos da agricultura, lojas de departamento, bares, restaurantes, lotérica, hotel, espaço para centro de educação (universidade), centro de convenções, dentre outros. O empreendimento deve gerar 1,2 mil empregos. (Jornal de Uberaba)

Primeira latina a presidir Tribunal

Primeira brasileira a ocupar uma cadeira e, agora, a presidir o Tribunal de Apelação da Organização das Nações Unidas (ONU), a magistrada juiz-forana Martha Halfeld Furtado de Mendonça Schmidt iniciará seu mandato como presidente de corte internacional em 1º de janeiro. “É uma satisfação muito grande a título individual, mas ao mesmo tempo é uma enorme responsabilidade, porque, apesar de eu não representar formalmente o meu país, eu sou uma juíza brasileira, carrego comigo todo o peso da bandeira nacional e, de modo geral, do mundo latino-americano, já que não existe outro representante latino-americano neste tribunal”, ressalta a juíza. (Tribuna de Minas -Juiz de Fora)

Andradas recebe novos veículos

Andradas recebeu no final de semana novos veículos que serão utilizados pela Guarda Municipal, Secretaria de Saúde e Conselho do Meio Ambiente. Entre as aquisições está um micro-ônibus que funcionará como Consultório Médico Móvel. Ao todo, foram entregues ao município sete veículos: 4 ambulâncias, 1 veículo para o CODEMA, uma viatura para a Guarda Municipal e 1 micro-ônibus (Consultório Médico Móvel). De acordo com a administração municipal, três das ambulâncias serão destinadas à Santa Casa e uma para a Secretaria de Saúde. Os veículos foram adquiridos por meio de emendas parlamentares, recursos do Fundo Municipal de Meio Ambiente (Portal da Cidade- Andradas)

Obras no Distrito de Monsenhor Horta

Atendendo as demandas da comunidade de Monsenhor Horta, a Prefeitura de Mariana, está realizando três obras importantes no local: Construção da área de eventos, reforma completa do campo de futebol e construção de uma praça próximo ao trailer do distrito. A reforma do campo de futebol é uma antiga reivindicação dos moradores, e com isso servirá de estímulo para o esporte entre crianças, jovens e adultos, além de promover a interação social. A construção da Praça de eventos, está sendo feita no antigo espaço do campo de futebol, trazendo para a comunidade um local próprio para a realização de eventos e geração de renda. (Portal da Cidade- Mariana)

Inaugurado espaço de acolhimento

No Dia Internacional de Eliminação à Violência Doméstica e Familiar contra a mulher, foi inaugurado em Teófilo Otoni, no Expominas, o espaço provisório de acolhimento à mulher vítima de violência doméstica. Órgãos de segurança, Tribunal de Justiça, Defensoria Pública e prefeitura se uniram para combater essa modalidade criminosa e covarde na região de Teófilo Otoni. O Lema em Teófilo Otoni agora é “Violência Contra a Mulher: Já Basta”, disse a Defensora Pública, dra. Lígia Olímpio de Oliveira. Ela destaca que esse é um momento ímpar no município, um momento muito importante, necessário, fundamental. (Diário Tribuna- Teófilo Otoni)

Novembro já é o 2º com mais casos

Com 234 casos confirmados de infecção humana pelo novo Coronavírus, o mês de novembro em Barbacena já é o segundo com o maior número de notificações de pacientes contaminados pela covid-19. Com os seis casos notificados entre sábado, 28, e domingo, 29, novembro superou os 233 casos do mês de setembro, ficando atrás apenas do mês de maio, que registrou 265 casos confirmados da doença. No entanto, vale ressaltar que o pico registrado em maio teve ligação direta com um caso de surto de covid-19 dentro da Escola Preparatória de Cadetes do Ar (Epcar), quando mais de 190 alunos foram diagnosticado com a doença. (Folha de Barbacena)