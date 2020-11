Rede de Notícias do Sindijori MG

Lafaietenses sem transporte

A população de Conselheiro Lafaiete foi pega de surpresa na manhã desta quinta-feira, 26, com mais uma greve na Viação Presidente. A empresa alega que também não foi comunicada antecipadamente da paralisação, o que é obrigatório para que o movimento seja considerado legal. De acordo com informações, o comando da greve e representantes da Viação Presidente estão reunidos para definir se a paralisação continua ou não. (Correio da Cidade- Conselheiro Lafaiete)

Feira inicia com 3 mil imóveis

Prossegue até esta sexta-feira, 27, a Feira de Imóveis Online de Montes Claros e região, que pode ser acompanhada no site www.fenics.com.br/feiraimobiliaria, no qual o público pode escolher entre cerca de 3 mil imóveis disponíveis para financiamento, com oportunidades para a aquisição de imóveis novos, usados ou na planta. Durante a feira on-line, os interessados na compra de um imóvel poderão utilizar o Simulador Habitacional no site da Caixa ou no app Habitação Caixa, para comparar as taxas de juros e condições para o financiamento. (Gazeta Norte Mineira- Montes Claros)

Orquestra e Fernanda lançam clipe

“Chega de saudade”, a canção que marcou a história da música popular brasileira quando lançada em 1958, ganhou uma nova versão na voz da cantora Fernanda Takai e acordes da Orquestra Ouro Preto. Os versos escritos por Tom Jobim há 62 anos nunca soaram tão atuais nesses tempos de pandemia, em que as pessoas se distanciaram por tanto tempo e, só agora, começam a se reencontrar. Sob a regência do Maestro Rodrigo Toffolo e patrocinado pela AngloGold Ashanti, a cantora e os músicos gravaram, de casa, um videoclipe especial que será lançado hoje, 27 de novembro, às 18h, no canal da Orquestra do YouTube e, simultaneamente, nas redes sociais da Orquestra e da AngloGold. (Jornal O Liberal- Itabirito)

Festival incentiva novos pratos

Araxá recebe entre os dias 4 e 20 de dezembro a primeira edição do Festival “Giro Gastronômico: é batata, é queijo, é Araxá”. A ação, organizada pelo Sebrae pretende movimentar as cozinhas de bares, restaurantes e lanchonetes da cidade. “O chefe de cozinha Edson Puiati, que tem 35 anos de experiência e é reconhecido ao redor do mundo pela sua culinária, vai até o estabelecimento e durante quatro horas vai ajudar o dono a verificar seus objetivos e criar um prato específico para o festival”, ressaltou o analista do Sebrae, Alessandro Henrique Souza. (Correio de Araxá)

Cesta básica tem alta em Poços

Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) de Poços de Caldas divulgou a pesquisa da cesta básica realizada dias 24 a 25 de novembro em 10 estabelecimentos da cidade. De acordo com o levantamento, os preços subiram 2,70% em relação à pesquisa de outubro. O acumulado do ano foi de 22,67%. Os preços das carnes subiram 10,87% em relação à pesquisa realizada em outubro. Tiveram aumento contrafilé kg (R$6,02), alcatra kg (R$5,47) e lombo kg (R$3,32). De acordo com o Procon, nenhuma carne registrou queda no preço. O acumulado do ano está em 20,52%. (Jornal Mantiqueira- Poços de Caldas)

Árvore é objeto de pesquisa

Na última semana, Lagoa da Prata recebeu a visita de um importante pesquisador do meio ambiente e conservação da flora, que veio para a região à procura de uma espécie de árvore que se encontra ameaçada de extinção. A árvore rara é conhecida como faveiro da mata, encontrada quase que exclusivamente na região central de Minas, onde os biomas da mata atlântica e cerrado se encontram. Fernando Fernandes, engenheiro florestal formado pela Universidade Federal de Viçosa, trabalhou por 26 anos no Jardim Botânico de BH. (Jornal Cidade de MG- Lagoa da Prata)

Teófilo Otoni está na onda amarela

A macrorregião de Saúde Sul vai regredir para uma fase mais restritiva do Minas Consciente, plano elaborado pelo Governo do Estado para garantir a retomada gradual e segura da economia nos municípios mineiros. O anúncio foi feito durante deliberação do Comitê Extraordinário Covid-19, nesta quarta-feira, 25, que constatou o aumento de 50% da incidência da covid-19 nos últimos 14 dias no estado. Já considerando os últimos sete dias, a taxa subiu 17%. Com a mudança, a macrorregião Sul passa da onda verde para amarela. (Diário Tribuna- Teófilo Otoni)