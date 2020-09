Rede de Notícias do Sindijori MG

Ouro Preto entre as mais inteligentes

No evento Connected Smart Cities e Mobility Digital Xperience 2020, mais importante iniciativa de cidades e mobilidade do Brasil, foi divulgado o estudo elaborado pela Urban Systems com um mapa dos 673 municípios com mais de 50 mil habitantes, com o objetivo de definir as cidades com maior potencial de desenvolvimento do Brasil. Na classificação geral, Ouro Preto agora é a 69ª colocada, subindo mais 23 posições no ranking. Em 2019, a cidade estava na 92ª posição. Com o novo patamar, agora é a 8ª de Minas Gerais. (Jornal Voz Ativa – Ouro Preto).

Preços disparam em Juiz de Fora

Os juiz-foranos têm levado um susto ao ir ao supermercado nos últimos dias: o preço de muitos alimentos que integram a cesta básica disparou. O que chama a atenção é que produtos mais comuns na mesa dos brasileiros, como arroz, feijão, leite e carne estão entre os que sofreram aumento significativo. De acordo com levantamento da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Agropecuária (Sedeta) da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), a cesta básica ficou 24,5% mais cara em comparação com o mesmo período do ano passado. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

Lagoa da Prata fecha praia

A Praia Municipal de Lagoa da Prata estará aberta ao público somente de segunda a sexta-feira, de 7h às 20h. A decisão tomada pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo tem o objetivo de garantir maior segurança dos lagopratenses, atendendo as normas estabelecidas pela Secretaria de Saúde do Estado de Minas Gerais relativas a pandemia da Covid-19. Conforme a secretaria, optaram por aguardar novas deliberações para então terem uma volta com mais segurança nas atividades diárias da Praia Municipal aos finais de semana e feriados. (Jornal da Cidade – Lagoa da Prata)

Orçamento tem debate virtual

A audiência pública para elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA), de Poços de Caldas, para o exercício financeiro de 2021, será feita de maneira virtual. O novo formato visa às medidas de prevenção e enfrentamento à pandemia do coronavírus. Segundo o comunicado, a forma remota da audiência é para garantir a participação da população, ficando convidados os diversos segmentos sociais para debater a matéria com a finalidade de contribuir para o aperfeiçoamento do Projeto de Lei. (Jornal Mantiqueira – Poços de Caldas).

Consultas psicológicas crescem

Incertezas com o futuro, dificuldades financeiras, isolamento social, medos e angústias. São inúmeras preocupações que afetam diversos cidadãos todos os dias durante este período de pandemia do novo coronavírus. Em razão disso, psicólogos de Uberlândia vêm notando uma maior procura por apoio psicológico nos últimos meses, conforme levantamento realizado pelo Diário junto aos profissionais da área. (Diário de Uberlândia)

Jequitaí pode ter ajuda do FNE

O Banco do Nordeste quer financiar a construção da Barragem de Jequitaí e ofereceu os recursos do Fundo Constitucional do Nordeste (FNE) para essa obra. O superintendente estadual Wesley Mácio Gonçalves Maciel, apresentou essa proposta ao diretor geral do Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas (Idene), Nilson Borges, durante seminário virtual realizado ontem de manhã para apresentar as metas do FNE para 2021. O Norte de Minas terá R$ 1.486.795,00 de recursos do Fundo Constitucional do Nordeste (FNE) para aplicar em 2021. (Gazeta Norte Mineira – Montes Claros).

Aberto cadastro de Vale Merenda

Um novo cadastramento de beneficiários do Vale Merenda será aberto em Contagem. Os interessados deverão se inscrever até o dia 18 por meio de um formulário on-line. De acordo com a Secretaria Municipal de Educação e com a Fundação de Ensino de Contagem, responsáveis pelo processo, pais e outros responsáveis por alunos da rede municipal de educação, da Funec e de creches parceiras com renda familiar de até três salários mínimos podem requerer o benefício. (Diário de Contagem).

Novo horário do comércio de Ipatinga

A pedido da Associação Comercial, Industrial, Agropecuária e de Prestação de Serviços de Ipatinga (Aciapi) e da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), o governo municipal alterou o horário de funcionamento do comércio ao longo da semana. Com isso, ficou definido que as lojas de rua e prestadores de serviço poderão funcionar das 8h30 às 18h30, de segunda-feira a sexta-feira, e aos sábados, das 9h às 13h. (Diário do Aço – Ipatinga)