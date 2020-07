Rede de Notícias do Sindijori MG

Mais de 42 mil não poderão votar

Em Uberlândia, 486.550 eleitores estão aptos a votar nas eleições municipais deste ano, que passaram de outubro para os dias 15 e 29 de novembro, primeiro e segundo turno, respectivamente. Mesmo com a suspensão da biometria, 42,6 mil eleitores da cidade que não fizeram o cadastro dentro do prazo, encerrado em 2018, e nem fizeram a regularização, continuam com seus títulos cancelados e, com isso, estão impedidos de votar. O Tribunal Superior Eleitoral suspendeu a utilização da biometria no pleito deste ano. (Diário de Uberlândia)

Primeiro ambulatório é instalado

Através da Portaria 1797, o município de Varginha foi contemplado com a autorização para o credenciamento de quatro Centros de Enfrentamento da Covid-19, que na cidade vão ser chamados de Ambulatórios de Síndromes Gripais. O primeiro Centro de Atendimento Integrado já está com funcionamento de segunda a sexta-feira das 7h às 15h, com atendimento de rotina e das 15h às 21h para pacientes portadores de síndromes gripais, oferecendo sala de acolhimento, triagem, consulta médica e testagem quando necessária. (Gazeta de Varginha)

HC inaugura mais 20 UTI

Mais 20 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) já estão disponíveis no Hospital das Clínicas Dr. Mário Ribeiro da Silveira (HC) para atender a população vítima do novo coronavírus em Montes Claros e no Norte de Minas. As salas de UTI e enfermaria foram inauguradas ontem e vão desafogar o sistema de saúde do município que atualmente está com ocupação de 91% dos leitos clínicos e 50% dos de UTI. Montes Claros já soma 838 casos de Covid-19 e 12 óbitos. O Hospital, considerado um dos melhores complexos hospitalares da região, é a principal referência no atendimento a pacientes infectados pelo novo coronavírus. (Jornal O Norte- Montes Claros)

Desconto para o meio ambiente

Em Ouro Preto, quem economiza água, luz ou ajuda na coleta seletiva da cidade garante desconto no IPTU e na TCR. É o programa Quem Preserva Paga Menos, que já está com inscrições abertas para conseguir desconto para o imposto de 2021. Os interessados têm até o dia 30 de setembro para apresentar a documentação na Secretaria Municipal de Meio Ambiente. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h. Além de preencher o requerimento no site da Prefeitura, é preciso apresentar o número da inscrição cadastral do imóvel e comprovar, por meio de fotos, projetos e outros documentos. (O Liberal Net- Itabirito)

Projeto Olhar Circular abre inscrições

Em função da pandemia da covid-19, o Olhar Circular de Poços de Caldas adaptou todas as suas atividades para o ambiente virtual. Realizado através da Lei Municipal de Incentivo à Cultura e produção da Pomar Cultural Produtora, o projeto propõe a realização de oficinas de fundamentos fotográficos e de cultura e contemporaneidade (o que é cultura e contemporaneidade, utilização das artes no contemporâneo, aprendizagem visual). (Jornal Mantiqueira- Poços de Caldas)

Mariana tem novo “cãodomínio”

Mariana – como muitas cidades em todo o Brasil – tem uma situação de animais presentes na rua, que estão sujeitos a sofrer com as intempéries de viver sem proteção. Os animais não são “animais de rua”, já que frequentemente sua presença ali é fruto de descaso e abandono dos tutores. Pensando nisso, parcerias foram fechadas para idealizar e realizar a construção do I Cãodomínio Comunitário de Mariana, feito numa parceria. (Portal da Cidade- Mariana)

Famílias recebem sistemas solar

Em tempos de pandemia do novo coronavírus, famílias carentes no Sul de Minas estão recebendo uma ajuda extra para reduzir o consumo de energia elétrica em suas casas. A Cemig está instalando sistemas de aquecimento solar nas residências de duzentas e onze famílias de baixa renda previamente identificadas pelos agentes da empresa na comunidade. A iniciativa faz parte do projeto Cemig nas Comunidades, ligado ao Programa de Eficiência Energética da empresa, que está beneficiando famílias das cidades de Varginha, Paraguaçu, Campo Belo, Campos Gerais, Elói Mendes e Machado. (A Folha Regional- Muzambinho)