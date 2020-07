Rede de Notícias do Sindijori MG

TRT libera R$ 168 mil

O juízo da 3ª Vara do Trabalho de Governador Valadares liberou R$ 168 mil para o município e entidades filantrópicas locais, sendo a quantia proveniente de condenação após o ajuizamento de ação civil pública em face de uma empresa de transportes. O Ministério Público do Trabalho indicou, para receber os recursos, instituições que enfrentam dificuldades financeiras, agravadas pela diminuição de doações nesse período de distanciamento social, em função da pandemia de Covid-19. (Diário do Rio Doce- Governador Valadares)

UFOP começa a rastrear e monitorar

Integrantes do projeto UFOP em Ação começaram ontem a telefonar para moradores de Ouro Preto com o objetivo de rastrear e monitorar os casos de Covid-19 no município. A equipe é formada por especialistas do Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas (Cipharma) da Escola de Farmácia da Universidade. A professora Renata C. R. Macedo do Nascimento, coordenadora do projeto, afirma que essa medida pode minimizar a potencial subnotificação na cidade. (Jornal Voz Ativa- Ouro Preto)

Região tem redução em crimes

O 9º Batalhão da Polícia Militar (9ºBPM), que abrange Barbacena, foi a Unidade que conseguiu maior redução de crimes violentos no Estado no primeiro semestre desse ano em relação ao ano passado (período de 1º de Janeiro a 10 de Julho). Os dados estão num relatório elaborado pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG). De 2019 para 2020, o 9º BPM obteve uma redução de 55,40% nos crimes violentos com 139, em 2019 e 62, esse ano. Estavam no relatório as 86 unidades que compõem a PMMG entre Batalhões e Companhias Independentes. (Folha de Barbacena)

Poços é destaque no prêmio Abrinq

Inscreveram-se no Programa da Abrinq, em 2017, 2.346 municípios e somente 125 mostraram resultados e receberam o título de Prefeito Amigo da Criança. Poços é um deles, e no ranking nacional, ainda se destacou entre os dezessete projetos inovadores apresentados à Fundação. No estado de Minas Gerais o município também se destacou entre os 10 que conseguiram associar o Plano Municipal da Infância e Adolescência ao desenvolvimento sustentável. (A Folha Regional- Muzambinho)

Número de incêndios cresce

Um balanço divulgado pelo 8º Batalhão de Bombeiros Militar (8º BBM) – apresentado pela TV Integração – mostra que 303 incêndios em vegetação foram registrados em Uberaba de janeiro a junho deste ano. O número é 10% maior que o primeiro semestre de 2019, quando ocorreram 275 registros, e 30% maior que o primeiro semestre de 2018, quando foram 231 registros. A média é de 20 registros por dia, podendo chegar a 35 durante a estiagem. (Jornal de Uberaba)

Semc desenvolve projeto

A Prefeitura de Divinópolis, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (Semc) e da Secretaria Municipal de Educação (Semed), visando inserir crianças e adolescentes à educação cultural, implantou o projeto “Conectado com a Cultura”. O quadro é apresentado dentro do programa Conectados Com a Escola, que consiste na transmissão de teleaulas para alunos da rede municipal de ensino durante a suspensão das aulas presenciais. (Gazeta do Oeste- Divinópolis)

Reunião discute abertura de arena

Com as conversas entre Federação Mineira de Futebol e o Democrata Futebol Clube para que a Arena do Jacaré receba os jogos do campeonato mineiro, a secretária adjunta de esportes e a vigilância sanitária de Sete Lagoas se reuniram na manhã da última terça-feira, 14, com a diretoria do clube, representantes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. O objetivo do encontro foi inspecionar o estádio e criar um protocolo de segurança e higiene para evitar aglomerações. (Boca do Povo- Sete Lagoas)

Calendário tributário prorrogado

O Decreto municipal publicado na semana passada anunciou uma alteração no calendário tributário do município de Araguari. A mudança se refere aos vencimentos das próximas parcelas do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), que tiveram os prazos prorrogados. A contribuição foi dividida em oito parcelas, sendo que as três primeiras parcelas já venceram. A prefeitura decidiu prorrogar o vencimento das parcelas 4, 5 e 6 do IPTU com prazo máximo até o dia 30 de setembro de 2020. (Gazeta do Triângulo – Araguari)