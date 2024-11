COLUNA ABRINDO O JOGO

Documentário: Chegamos em 2023

Como tenho colocado em vários momentos aqui mesmo nessa coluna, seguimos preparando nosso documentário para publicarmos em breve. Nosso segundo ano à frente da Liga Caratinguense de Desportos (LCD), começou valorizando às categorias de base. O mês de fevereiro começou com a meninada das categorias sub 15 e 17 correndo atrás da bola. Em maio, a Cettatic conquistou os dois títulos numa grande decisão contra o ótimo time do UAI de Inhapim. A competição foi um enorme sucesso, mais uma vez sob a coordenação da competente diretora Marina Pires.

2023 – Oficina de arbitragem foi sucesso

A noite de quinta-feira 23 de março certamente entrou para história da arbitragem regional. Cerca de 50 árbitros da nossa região estiveram presentes no primeiro dia da Oficina de Arbitragem, promovida pela parceria AG Eventos e Liga Caratinguense de Desportos. O encontro teve como principal objetivo uma reciclagem e atualização de todos os árbitros, auxiliares, delegados (mesários), que atuam nas principais competições do futebol regional. O curso contou com teoria e prática, ambos ministrados pela renomada Liliane Lopes. Na oportunidade, todas às 17 regras e suas possíveis interpretações foram objetos de debates e análises.

A oportunidade foi muito importante para o aprimoramento do padrão a ser seguido nas competições, assim como uma grande oportunidade para alinhar jovens e experimentes no melhoramento dos serviços prestados. Não tenho a menor dúvida que os resultados, foram sentidos nas competições. Um agradecimento especial a toda diretoria da ACIC pela parceria nessa, e em todas às demais iniciativas. O incentivo no melhoramento da nossa arbitragem, também foi uma preocupação da gestão da Liga Caratinguense de Desportos.

Atlético x Botafogo: Quem leva a Libertadores?

Na minha humilde opinião, o Botafogo chega com um leve favoritismo para a decisão de hoje. Prestes a conquistar o Brasileirão depois de quase 30 anos, o Fogão tem jogado o melhor futebol do Brasil. Tem um ataque muito forte, rápido e tecnicamente muito bom. Além de uma defesa sólida. Por outro lado, o Atlético também tem um time com muita qualidade. Um goleiro em ótima forma, além de jogadores decisivos do meio pra frente. O que dá ao Botafogo esse leve favoritismo, é o momento. Tem jogado melhor. Mas, como se trata de final única, às coisas ficam mais equilibradas. Se tivesse que quantificar às chances de cada um. Diria que o Botafogo tem 60% de chance, contra 40% do Atlético.

Rogério Silva

[email protected]

@rogeriosilva89fm