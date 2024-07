COLUNA ABRINDO O JOGO

Time bom de serviço

Encerramos mais uma competição com chave de ouro. Entre erros e acertos, não tenho dúvidas que o saldo é extremamente positivo. Pra quem acompanha pelas redes sociais, e até mesmo presencialmente nos ginásios, o evento tem duração de quatro dias, um total de mais de 120 jogos. Porém, para todos que fazem parte da organização, a Copa da Amizade começou muito antes da última quinta feira dia 25. Na verdade, muitos meses antes da bola rolar pra valer. Por mais que existam pessoas em posições de comando, coordenação, que acabam aparecendo mais e tendo maior destaque, seria impossível a realização de um evento que envolveu mais de 1.000 atletas, fora comissões técnicas, 31 equipes de 19 cidades diferentes, sem uma equipe de apoio comprometida em fazer o melhor trabalho. Obviamente ainda assim, nem tudo sai exatamente como planejado. Erros acontecem, falhas no percurso aparecem. Entretanto, a consciência tranquila que foi feito da melhor forma, com às condições que se tinha. Sem em nenhum momento pensar em favorecer ou prejudicar A ou B deliberadamente. Por isso, parabéns! Mil vezes parabéns a todos que participaram da organização da 8ª Copa da Amizade.

Final de semana intenso

Como falei anteriormente, final de semana foi de encerramento da Copa da Amizade. Mas, também foi de rodada do Campeonato Regional adulto, promovido pela Liga Caratinguense de Desportos. Me desdobrei e fui acompanhar também a estreia do Esplanada em casa. A exemplo da torcida do Tubarão domingo passado em casa, o Verdão também contou com apoio de sua apaixonada torcida e a presença da famosa charanga que empurrou o time para vitória. Aliás, resultado muito valorizado por ter sido contra um adversário fortíssimo.

Numa entrevista ao companheiro Getúlio Dias, que fazia transmissão ao vivo do jogão, fiz questão de lembrar a tradição e importância do nosso Regional, o mais antigo do amador da região Leste e Zona da mata mineira. O próprio Getúlio sabe do peso de vencer um certame da LCD. Afinal, em 1982, vestindo a camisa alviverde do Esplanada, foi um dos destaques da decisão ao marcar dois gols de falta contra o Caratinga na “Grota”. Posto isto, quem tenta menosprezar ou diminuir a importância do campeonato usando como argumento a quantidade de clubes na disputa, na minha humilde opinião, só demonstra uma enorme ignorância sobre a história do nosso futebol. Além de demonstrar total desprezo para os clubes que estão disputando o campeonato e a paixão do torcedor que vai ao estádio, como vimos em Santa Bárbara e neste domingo (28) no estádio do Carmo.

